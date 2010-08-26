Бойко завтра встретится с руководством «Газпрома»

27 августа в Москве пройдет очередной раунд переговоров министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко с руководством «Газпрома». Об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов, информирует УНИАН. В частности, отвечая на вопрос, какую позицию занимает российская сторона по предложению премьер-министра Украины Николая Азарова пересмотреть газовые контракты, Куприянов сказал: «Конкретно это заявления мы никак не комментируем. Завтра у нас в гостях Бойко, возможно, он разъяснит позицию Украины по этому поводу. Возможно, после этого мы будем комментировать». Как сообщалось, 25 августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Азаров. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России. По информации СМИ, в обмен на удешевление газа Украина готова увеличить закупку газа в России с 55 до 75 млрд кубометров в год, а также пойти на уступки в вопросе создания СП с «Газпромом».