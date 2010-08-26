УЗА открыто призвала таможенников действовать в правовом поле

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) направила открытое обращение к председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю Калетнику с призывом строго придерживаться норм действующего законодательства в вопросе проведения таможенного досмотра экспортируемого зерна и воздержаться от безосновательных обвинений экспортеров. Во избежание ошибочных действий таможенников при исследовании качества зерна УЗА готова оказать методологическую и практическую помощь соответствующим сотрудникам Гостаможслужбы, проведя программу переподготовки за счет экспортеров. «Уважаемый Игорь Григорьевич, от имени членов Украинской зерновой ассоциации уверяю Вас, что мы понимаем необходимость наведения порядка на продовольственных рынках Украины и всячески готовы способствовать этому. Мы открыты для плодотворного сотрудничества с представителями Государственной таможенной службы, так как осознаем, что прозрачность рынка, четкие правила игры на нем, соблюдения стандартов качества идут лишь на пользу государству, нашим производителям и экспортерам», - идет речь в заявлении УЗА, подписанном президентом Ассоциации Владимиром Клименко. «Вместе с тем, мы обеспокоены выступлениями в прессе некоторых сотрудников таможенной службы с заявлениями, которые дискредитируют работу экспортеров украинского зерна. Так, в средствах массовой информации, на пресс-конференциях представители Государственной таможенной службы неоднократно обвиняли экспортеров в применении мошеннических схем для завышения сумм возмещения НДС. В подтверждение этого приводится информация о несоответствии зерна классу, который задекларирован для вывоза за границу, тому классу, который выявили во время проверок таможенники», - отмечает УЗА. В этой связи Ассоциация подчеркивает: «Обращаем Ваше внимание, что отбор проб и выводы, которые делаются на основании этого, – ошибочны. Так, согласно ДСТУ 3355 пункт 5.3.2, «отбор проб зерна, которое транспортируется в трюмах морских судов, происходит лишь во время загрузки падающего зерна с транспортера или зернонасоса специальным ковшом или пробоотборником в равные промежутки времени. Общая масса объединенной пробы должна составлять не менее чем 10 г с каждой тонны. Из каждого трюма формируется отдельная объединенная проба». После отбора проб их в течение суток отправляют для проведения экспертизы в сертифицированные лаборатории Государственной хлебной инспекции. Выводы ГХИ являются окончательными». «Особенно обращаем внимание на другое требование. Документом ДСТУ ISO 13690-2003 четко установлено: «Правильный отбор проб – это процесс, который нуждается в большом внимании и старательности. В этом случае очень важна необходимость соблюдения показательной пробы зерновых и бобовых культур или продуктов их помола. Точность аналитического исследования и интерпретирование результатов не будут иметь никакой ценности, если проба не будет точно представлять партию, из которой ее отобрали». Однако отбор проб зерна представителями Государственной таможенной службы делался уже после загрузки судна, без соблюдения технологической дисциплины, а потому анализы этих проб даже в наилучших лабораториях не имеют смысла», - отмечает УЗА. «В украинских портах простаивают около двух десятков судов и никто не может дать ответ на простой вопрос: когда Ваши специалисты начнут и закончат проверки по каждому из судов. Напоминаем, что одни сутки простоя судна наносят десятки тысяч долларов убытков», - подчеркивается в заявлении. «Чтобы не допускать досадных ошибок в дальнейшем, Украинская зерновая ассоциация готова оказать методологическую и практическую помощь специалистам, которые по поручению Государственной таможенной службы будут отбирать пробы для параллельных исследований качества зерна. Учитывая то, что учеба и стажировка специалистов в сфере качества зерновых дело не из дешевых, предлагаем совместно с Ассоциацией создать программы переподготовки специалистов Государственной таможенной службы Украины по данному вопросу. Расходы на подготовку и проведение программ возьмут на себя экспортеры зерна. Также мы приглашаем представителей Гостаможслужбы принять участие в событии международного значения – Украинском зерновом конгрессе, который пройдет 6-8 октября в Киеве. 500 специалистов из 40 стран мира будут говорить о зерне. Приглашаем и Вас, уважаемый Игорь Григорьевич, принять участие в работе конгресса и выступить с докладом», - призвала УЗА. При этом Украинская зерновая ассоциация засвидетельствовала свое уважение к Государственной таможенной службе Украины, к тысячам честных и порядочных таможенников, которые работают на благо украинского народа.