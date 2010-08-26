В Карпатах, чтобы спасти лес, будут строить дороги

В украинских Карпатах нужно построить около 1000 км дорог для решения существующих проблем. Об этом журналистам заявил глава Государственного комитета лесного хозяйства Николай Шершун в ходе выездного заседания комитета в четверг, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, в ближайшее время в украинских Карпатах необходимо построить 200 км дорог для того, чтобы решить проблему усыхания смерековых лесов. «Их площадь на сегодняшний день составляет 36 тыс. га. Это годовой объем лесосеки всего Гослесхоза приблизительно 11 млн куб. м леса», - сказал глава Госкомлесхоза. Он отметил, что разработана программа. На протяжении текущего и будущего годов будет вестись строительство дорог в украинских Карпатах. По словам Шершуна, в бюджете на текущий год выделено 20 млн грн. В то же время, вице-премьер-министр Виктор Слаута подчеркнул, что в ближайшие два года нужно построить 200 км дорог, чтобы начать вырубку этих усыхающих смерековых лесов. «Для того чтобы приблизиться к евростандартам и дать толчок развитию рекреационной инфраструктуры, в Карпатах нужно построить до 1000 км дорог», - подтвердил Слаута.