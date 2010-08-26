Минтруда: Желающих получать субсидии становится все больше

В Украине может существенно увеличиться количество людей, которые хотят получать субсидии, поэтому необходимо отработать механизм их оформления. Об этом во время круглого стола в Киевской городской государственной администрации заявил министр по вопросам труда и социальной политики Василий Надрага, пишет УНИАН. «Сегодня главный акцент деятельности министерства и правительства в целом – это то, чтобы на местах, с одной стороны, вести разъяснительную работу, а с другой стороны – отработать все. Мы считаем, что с начала августа начинается процесс, который будет продолжаться и дальше, – увеличение количества граждан, которые бы хотели получить субсидию», - сказал министр. По его словам, на сегодняшний день субсидии получат 229 тыс. 800 граждан Украины. Но после того как был введен новый механизм оформления субсидий, в органы предоставления субсидий обратились 243 тыс. 829 граждан.