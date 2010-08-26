Зарплата в Украине выросла на 9,3%

Реальная заработная плата в Украине за семь месяцев 2010 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. В июле реальная зарплата осталась на уровне июня, а по сравнению с июлем 2009 года повысилась на 13,1%. Отметим, за семь месяцев 2010 года в стране зафиксирована инфляция на уровне 3,1%, по сравнению с июлем 2009 года инфляция составила 6,8%. В месячном исчислении в июле текущего года зарегистрирована дефляция на уровне 0,2%. Наибольший рост реальной заработной платы за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года наблюдался в Ровенской (на 14%), Волынской (на 13,3%), Полтавской и Днепропетровской (на 13%), Черкасской (на 12,8%), Луганской (на 12,5%), Кировоградской (на 11,5%) и Черновицкой (на 11,2%) областях. В январе-июле 2010 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 2 тысячи 144 гривни. При этом средняя зарплата в июле текущего года выросла на 26,3% по сравнению с июлем 2009 года и на 4,6% по сравнению с июнем 2010 года — до 2 тысяч 684 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года в январе-июле 2010 года средняя заработная плата выросла в деятельности водного транспорта (на 36,4%), в сфере авиационного транспорта (35,3%), лесного хозяйства (на 32,1%), здравоохранения (на 24,6%), в промышленности (на 23,8%),на предприятиях торговли и ремонта автомобилей (на 20,8%), в строительстве (на 18,3%), сельском хозяйстве (на 18,1%), в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг (на 17,8%), в образовании (на 15,8%), на предприятиях транспорта и связи (на 15,4%), в деятельности гостиниц и ресторанов (на 14,7%) и в финансовой деятельности (на 9,5%).