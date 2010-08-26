Соколовский: Газовые контракты между Украиной и РФ надо менять

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что прошло время критиковать предыдущее правительство Украины и российскую сторону за подписанные в 2009 году газовые контракты, а их необходимо отменять и заключать новые. Об этом сообщает УНИАН. «Думаю, что сейчас уже прошло время говорить о вине старого правительства или же российской стороны за невыгодные контракты. У новой власти было достаточно времени, чтоб изменить ситуацию. Сегодня стоило бы говорить уже не о пересмотре, а аннулировании старых контрактов и заключении новых, на условиях, которые бы не ущемляли ни одну из сторон», - отметил эксперт. Приемлемым вариантом Соколовский считает возврат к договоренностям, достигнутым экс-президентами Украины и России Виктором Ющенко и Владимиром Путиным в феврале 2008 года. «Речь идет о постепенном в течение 3-5 лет переходе на рыночные цены на транзит и закупку газа и создании двух СП для доставки газа до границы и продажи его на внутреннем рынке. Причем этим СП не должны передаваться национальные активы. Тем более, что перед выборами новая власть обещала это сделать. Или тогда россияне давали какие-то обещания, которые сейчас не выполняют? Если так, то скажите об этом откровенно. А если с Россией таких договоренностей не было, то эти обещания были обычным замыливанием глаз», - сказал эксперт. Он напомнил о существовании базового украинско-российского соглашения 1997 года, где говорится о недопустимости никаких экономических ущемлений сторон при сотрудничестве в газовой сфере. «Это слабое, но все же основание, чтоб разорвать эти контракты и составить новые на взаимоприемлемых условиях», - отметил Соколовский. Как сообщалось, 25 августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Азаров. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.