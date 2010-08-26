НКРЭ: Вторая волна повышения цен на газ «может, будет, а может – нет»

Второго этапа повышения цен на газ для населения, предусмотренного Меморандумом с Международным валютным фондом, может и не быть. Об этом сегодня заявил член Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергей Дунайло. «Второй этап повышения может быть, а может - нет. Все решат расчеты, будет видно, какими будут платежи. С 1 января мы получим стоимость газа, импортируемого из России, будет утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» - тогда можно будет говорить (о необходимости повышения тарифов. - Ред.)», - отметил Дунайло, которого цитирует Лига. Он подчеркнул, что, несмотря на подписанный меморандум, всегда остается возможность внесения корректив. «Я, конечно, не могу оспаривать решение, которое было подписано, но если будут показаны соответствующие обоснования и доказано, что наша цена газа находится на необходимом нам экономическом уровне, то какой смысл ее поднимать? Если же нет - тогда вопрос другой», - сказал он. Дунайло также сообщил, что по этому поводу будут вестись переговоры. «И если мы выведем «Нафтогаз» на безубыточный уровень, то смысла дальше поднимать тарифы нет», - сказал он. Напомним, НКРЭ с 1 августа увеличила на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики.