Результаты приватизации «Лугансктепловоза» могут отменить

Результаты приватизационного конкурса по продаже 76,001%-ого пакета акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» могут быть отменены в случае отказа украинской стороны от проведения взаимозачета в соответствии с ранее принятым Кабинетом Министров Украины распоряжением. Об этом говорится заявлении российского ЗАО «Трансмашхолдинг», дочерняя структура которого ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» («УК «БМЗ») выступила покупателем акций предприятия, сообщает УНИАН. «В том случае, если долг Фонда госимущества перед российским инвестором не будет зачтен в качестве оплаты приобретаемых акций, результаты конкурса могут быть отменены», - говорится в заявлении. В «Трансмашхолдинге» отмечают, что к существенной задержке с проведением взаимозачета привела отмена Высшим хозяйственного судом Украины по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) решения Киевского хозяйственного суда от 1 апреля 2010 года о взыскании с ФГИУ уплаченных российским инвестором в 2007 году средств. «Развитие ситуации по негативному сценарию не только нанесет удар по интересам российского инвестора, но и существенно ухудшит финансово-экономическую ситуацию на ОАО «ХК «Лугансктепловоз», - говорится в заявлении «Трансмашхолдинга». Напомним, на данное время покупатель госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» все еще не перечислил деньги за приобретенный 15 июня этого года 76,001% госпакет акций предприятия. Ранее ФГИУ заявил, что уведомил "Брянский машиностроительный завод» о начислении пени за несвоевременную оплату покупки 76% акций «Лугансктепловоза». Кабинет Министров Украины своим распоряжение N1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом». Высший хозяйственный суд Украины 28 июля отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИУ возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании «Брянский машзавод» - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.