Эксперт пояснил, когда «Газпром» может пойти на снижение цен на газ

Россия может пойти на пересмотр газовых договоренностей с Украиной. Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил старший экономист международного центра перспективных исследований Ильдар Газизулин. Однако, по словам эксперта, в обмен на снижение цен на газ РФ потребует от Украины уступок. «Здесь вариантов много - это может быть как увеличение роли России на украинском энергетическом рынке, это может быть некий обмен, как во время Харьковских договоренностей. То есть, если Украина предложит что-то существенное, то «Газпром» может на это пойти», - подчеркнул эксперт. В тоже время, Газизулин напомнил, что цена на газ для Украины была снижена, а доходы «Газпрома» не демонстрируют хорошей динамики. «Газпром» и так потерял существенную сумму денег, таким образом ожидать, что компания снизит стоимость газа в этом году будет очень тяжело», - подчеркнул эксперт. В тоже время, Газизулин не исключает, что в следующем году, Россия может пойти на снижение цен на газ. «Это может быть договоренность на год или на более длительный период», - отметил аналитик. Комментируя информацию об увеличении объемов закупки газа Украиной, Ильдар Газизулин высказал мнение, что этого делать не стоит. «Разве что «Газпром» позволит «Нафтогазу» его перепродавать в Европу, но это пока не выгодно российскому монополисту», - подчеркнул аналитик. Эксперт также убежден, что газ для населения подорожает даже если «Нафтогазу» удастся договориться о снижении стоимости импортного голубого топлива. По его словам, стоимость газа вырастет как минимум на 50%. Напомним, что премьер-министр Николай Азаров выступил с инициативой пересмотреть газовые соглашения, заключенные предыдущим правительством. Между тем, по информации СМИ в обмен на это украинские переговорщики, в частности предлагают российскому монополисту увеличить экспорт газа в нашу страна на 20 млрд кубометров.