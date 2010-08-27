В Афганистане впервые была осуществлена добыча нефти

В Афганистане 26 августа впервые была осуществлена добыча нефти. Планируется, что в дальнейшем добыча нефти достигнет 800 баррелей в день, пишет ИА «Интермедиа консалтинг», ссылаясь на заявление министерства природных ресурсов Афганистана. Министерство также собирается объявить тендер на разработку месторождения в провинции Сари-Куль, расположенной на севере страны. Его запасы оцениваются в 1,8 млрд баррелей нефти. В следующем году власти страны собираются выставить на тендер еще одно месторождение, запасы которого, по оценкам экспертов, составляют 1,6 млрд баррелей нефти.