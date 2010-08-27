Москва намерена сэкономить на праздновании Дня города

В Москве в этом году отказались от традиционной для Дня города пышной церемонии открытия праздничных торжеств на Тверской площади. Сэкономленные на этом деньги направят в помощь пострадавшим в результате природных пожаров, передает «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление московских властей. Кроме того, глава городского департамента культуры Сергей Худяков отметил, что Москва стала более открытой, в этом году праздник можно назвать «доступным для всех москвичей». «Несмотря на прямую телетрансляцию, церемония открытия Дня города всегда была закрытым мероприятием, куда можно было попасть только по спецприглашению», - напомнил чиновник. Москва будет отмечать День города 5 сентября. Напомним, в 2010 году в России из-за аномальной жары произошло более 29 тысяч природных пожаров, на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. Погибли 53 человека. Сгорели 2,5 тысячи домов. По словам экологов, ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов.