Россияне, купившие «Лугансктепловоз», не хотят платить за предприятие

27 августа 2010, 08:05

На следующей неделе сделка по продаже 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз» может быть признана недействительной, пишет «Дело». В воскресенье истекает срок оплаты за «Лугансктепловоз» победителем приватизационного конкурса. А покупателем украинского предприятия, как известно, второй раз за последние три года стал Брянский машиностроительный завод, входящий в структуру «Трансмашхолдинга». Новый договор купли-продажи «Лугансктепловоза» между Фондом госимущества и российским «Трансмашхолдингом» был подписан 29 июня. Предполагалась, что российская компания перечислит деньги двумя частями в течение двух месяцев. Однако Брянский машзавод так и не сделал этого. Напомним, что конечная стоимость «Лугансктепловоза» составила 410 млн грн. Первый транш за предприятие должен был поступить на счет ФГИУ до 29 июля. Но российская сторона платить отказалась. После этого ФГИУ начал начислять пеню, которая на сегодняшний день уже составляет $3,5 млн. Российская компания, в свою очередь, предлагает Фонду госимущества взаимозачет средств. То есть «Трансмашхолдинг» настаивает, чтобы деньги, которые ФГИУ должен вернуть ему за предыдущую приватизацию «Лугансктепловоза» в 2007 году, были зачтены в качестве оплаты предприятия на последнем приватизационном конкурсе, который состоялся в июне этого года. Если этого не произойдет, российская сторона угрожает расторжением соглашения. «В случае, если долг Фонда госимущества перед российским инвестором не будет зачтен в качестве оплаты приобретаемых акций, результаты конкурса могут быть также отменены», — заявляют в «Трансмашхолдинге». Как сообщалось ранее, Луганский тепловозостроительный завод был продан за 410 млн грн в июне этого года бывшему владельцу — «Трансмашхолдингу». Однако Хозяйственный суд Киева постановил вернуть покупателю 292,5 млн грн, которые российская компания заплатила фонду за предприятия в 2007 году, так как сделка впоследствии была аннулирована. И хотя в национальной валюте цена завода в 2010-м выросла, но из-за девальвации гривни в долларовом эквиваленте она оказалась ниже. Так, если в 2007 году за «Лугансктепловоз» ФГИУ получил $58 млн, то в 2010-м — $51,8 млн. При этом суд обязал фонд вернуть деньги именно в долларовом эквиваленте. Получилось, что при продаже предприятия украинское государство оказалось еще и должно «Трансмашхолдингу» около $7 млн.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять