Россияне, купившие «Лугансктепловоз», не хотят платить за предприятие

На следующей неделе сделка по продаже 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз» может быть признана недействительной, пишет «Дело». В воскресенье истекает срок оплаты за «Лугансктепловоз» победителем приватизационного конкурса. А покупателем украинского предприятия, как известно, второй раз за последние три года стал Брянский машиностроительный завод, входящий в структуру «Трансмашхолдинга». Новый договор купли-продажи «Лугансктепловоза» между Фондом госимущества и российским «Трансмашхолдингом» был подписан 29 июня. Предполагалась, что российская компания перечислит деньги двумя частями в течение двух месяцев. Однако Брянский машзавод так и не сделал этого. Напомним, что конечная стоимость «Лугансктепловоза» составила 410 млн грн. Первый транш за предприятие должен был поступить на счет ФГИУ до 29 июля. Но российская сторона платить отказалась. После этого ФГИУ начал начислять пеню, которая на сегодняшний день уже составляет $3,5 млн. Российская компания, в свою очередь, предлагает Фонду госимущества взаимозачет средств. То есть «Трансмашхолдинг» настаивает, чтобы деньги, которые ФГИУ должен вернуть ему за предыдущую приватизацию «Лугансктепловоза» в 2007 году, были зачтены в качестве оплаты предприятия на последнем приватизационном конкурсе, который состоялся в июне этого года. Если этого не произойдет, российская сторона угрожает расторжением соглашения. «В случае, если долг Фонда госимущества перед российским инвестором не будет зачтен в качестве оплаты приобретаемых акций, результаты конкурса могут быть также отменены», — заявляют в «Трансмашхолдинге». Как сообщалось ранее, Луганский тепловозостроительный завод был продан за 410 млн грн в июне этого года бывшему владельцу — «Трансмашхолдингу». Однако Хозяйственный суд Киева постановил вернуть покупателю 292,5 млн грн, которые российская компания заплатила фонду за предприятия в 2007 году, так как сделка впоследствии была аннулирована. И хотя в национальной валюте цена завода в 2010-м выросла, но из-за девальвации гривни в долларовом эквиваленте она оказалась ниже. Так, если в 2007 году за «Лугансктепловоз» ФГИУ получил $58 млн, то в 2010-м — $51,8 млн. При этом суд обязал фонд вернуть деньги именно в долларовом эквиваленте. Получилось, что при продаже предприятия украинское государство оказалось еще и должно «Трансмашхолдингу» около $7 млн.