Президент намерен привлечь 80 млрд гривен инвестиций за пять лет

Президент Украины намерен реализовать 10 национальных проектов в течение ближайших 3-5 лет. Речь идет о модернизации экономики и повышении уровня жизни населения, а также привлечении $10 млрд инвестиций. Реформы направлены на развитие инфраструктуры и разделены на большие блоки: «Новая энергетика», «Новое качество жизни», «Новая инфраструктура» и «Олимпийская надежда-2022». Самый большой блок — «Новое качество жизни» — состоит из шести проектов: «Доступное жилье», «Качественная вода», «Чистый город» (строительство в 10 городах современных комплексов по переработке твердых бытовых отходов), «Новая жизнь» (охрана материнства и детства), «Открытый мир» (обеспечение широкого доступа школьников к интернету) и «Город будущего» (развитие столицы). «Новая энергетика» состоит из двух проектов: строительства на Черноморском побережье терминала по приему сжиженного газа («LNG терминал») и строительства ветряных и солнечных электростанций («Энергия природы»). Проект «Воздушный экспресс» предполагает строительство железнодорожного сообщения Киев — международный аэропорт «Борисполь» и взлетной полосы № 2 аэропорта «Борисполь». В рамках «Олимпийской надежды 2022» планируется строительство спортивно-туристической инфраструктуры в Карпатах для проведения зимних Олимпийских игр в 2022 году. «Я буду держать этот вопрос под жестким контролем, буду работать как президент, с одной стороны, и как исполнитель, — с другой. Я тоже буду нести ответственность за проекты», — цитирует Президента газета «Известия в Украине». Финансироваться проекты, по словам Виктора Януковича, будут на 80% за счет привлеченных инвестиций, на 20% — из бюджетных средств. Янукович дал указание премьер-министру Николаю Азарову предусмотреть необходимые расходы в государственном бюджете на следующий год.