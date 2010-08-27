«АвтоВАЗ» прекращает выпуск «пятерок» и «семерок»

Вчера президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров сообщил, что производство «пятерок» и «семерок» переносится с тольяттинского завода на Ижевский автозавод. Скорее всего, бюджетные модели будут выпускаться еще несколько лет. Потом их место займет новая вазовская разработка, имеющая рабочее название low cost («низкая цена»), сообщает газета «Известия». По словам Комарова, последний автомобиль семейства «классики» «АвтоВАЗа» сойдет с тольяттинского конвейера в следующем году. Перенос производства «классики» из Тольятти в Ижевск рассматривается как благо для обоих заводов. «АвтоВАЗ» расчистит место под выпуск новой Lada Granta и улучшит свой имидж, поскольку советское наследие в виде «пятерок» и «семерок» его явно не украшает. «ИжАвто», в свою оче редь, получит шанс на спасенне от банкротства — предприятие является единственным российским автозаводом, разорившимся во время кризиса (сумма долга — около 15 млрд руб.). Детали сделки стороны не разглашают, однако заявляют, что собирать «советские» автомобили будут до тех пор, пока не угаснет спрос.