С сегодняшнего дня «автогражданка» дорожает на 30-40%

16 августа Минюст зарегистрировал распоряжение Госфинуслуг, которым устанавливаются новые тарифы и лимиты ответственности по Обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО), разработанные Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ), пишет «Дело». А вчера президиум МТСБУ объявил о том, что датой начала заключения договоров ОСАГО по новым ценам и лимитам ответственности считается 27 августа 2010 года. Это совсем не означает, что старые полисы «автогражданки» перестанут действовать. Просто с понедельника водителям, желающим купить «автогражданку», нужно рассчитывать на то, что заплатить за полис ОСАГО придется больше, чем раньше. «Мы посчитали, что по Киеву наша компания поднимет цену на полисы ОСАГО на 15-20%, а в некоторых регионах, по нашим подсчетам, цены придется повышать в два раза», — признается председатель правления Украинской страховой группы Павел Нельга. В среднем по рынку, по его словам, цены на ОСАГО поднимутся на 25-30%. Судя по новым коэффициентам, больше всего новые цены «прочувствуют» водители столицы: базовый платеж для киевлян будет умножаться на коэффициент 3,2-4,8 (в настоящее время коэффициенты для авто, зарегистрированных в Киеве, составляют 1,5-1,8). С понедельника к столичным приравняют также автомобили, зарегистрированные в городах-спутниках Киева: Борисполе, Боярке, Броварах, Василькове, Вышгороде, Вишневом, Ирпене (новый коэффициент для них составит 1-4,8). Кроме того, подорожает страховка и для неопытных водителей. К примеру, для тех, чей водительский стаж меньше 10 лет (коэффициент 1,35-1,76 вместо 1,2-1,5 для водителей со стажем вождения до года).