«Нафтогаз» и РУЭ договорились о возврате спорного газа

НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» согласовали схему возврата 12,1 млрд кубометров газа, сообщили Коммерсанту высокопоставленные источники в РУЭ, «Газпроме» и Минтопэнерго. Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу РУЭ «Нафтогаз» в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании, рассказал собеседник Ъ в Минтопэнерго. Однако затем НАК воспользуется правом требования от РУЭ $1,7 млрд по договору переуступки долга с «Газпромом». РУЭ вернет эту сумму в виде газа из расчета текущей импортной цены $248,72 за тысячу кубометров – то есть 6,8 млрд кубометров, а оставшиеся 5,2 млрд кубометров должна будет продать на внутреннем рынке через «УкрГаз-Энерго» (по 50% принадлежат РУЭ и «Нафтогазу») с минимальной наценкой, благодаря этому большая часть прибыли останется на счетах РУЭ. «Таким образом баланс газа будет сохранен, и Украина сможет пройти зиму без проблем»,– отметил собеседник Ъ в Минтопэнерго. Официально ситуацию в Минтопэнерго, РУЭ и «Газпроме» не комментируют. Если схема будет реализована в ее нынешнем виде, акционеры РУЭ – «Газпром» и Дмитрий Фирташ (владеют по 50% компании) – получат от продажи газа $1,89 млрд дохода, подсчитал начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин. «В 2008 году на покупку этого газа у RUE ушло около $1 млрд,– уточнил он.– Таким образом, прибыль компании от сделки составит $890 млн». Но предложенная схема займет достаточно много времени, и газ компания может получить лишь в IV квартале, считает член Комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Гудыма. «Если перерасчет будет производиться по текущей цене газа на рынке, то чем выше цена, тем меньше газа надо возвращать. В IV квартале цена газа для Украины может составить $290 за тысячу кубометров. Это значит, что вернуть придется только 5,8 млрд, а не 6,8 млрд кубометров газа»,– пояснил Гудыма. По мнению Шеина, именно этим можно объяснить столь долгие судебные разбирательства по возврату газа в украинских судах. «РУЭ вполне может затянуть судебное разбирательство до начала октября. Юридически это сделать несложно»,– заявил управляющий партнер адвокатской компании Astapov Lawyers Андрей Астапов.