«Киа Моторс Украина» признали банкротом

Хозяйственный суд Киева признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ООО «Киа Моторс Украина», одного из учредителей ведущего оператора авторынка Украины - корпорации «Богдан», которое до весны 2009 года являлось официальным дистрибьютором автомобилей Кіа в Украине. Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно официальному объявлению в газете «Урядовий кур’єр», соответствующее постановление суд вынес 3 августа 2010 года. Ликвидатором назначен Олег Рыбачук. Как сообщалось ранее, дело о банкротстве ООО «Киа Моторс Украина» было возбуждено Хозсудом Киева 11 февраля текущего года. Kia Motors Corporation, входящая в группу Hyundai-Kia, основана в 1944 году и стала первым производителем автомобилей в Корее. Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, Китае, Индии. В декабре 2006 года начал работу автомобильный завод в Словакии (Жилина) – Kia Motors Slovakia. В 2009 году был запущен завод в США мощностью 300 тыс. автомобилей в год. Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонов по всему миру. Дистрибьюторская сеть KIA Motors охватывает более 190 стран.