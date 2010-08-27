НУНС намерен наложить мораторий на подорожание газа

Депутат НУНС Роман Зварич зарегистрировал проект Закона о моратории на повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ, бытовой газ и электричество. Законопроект №6712-1 от 27.08.2010 предусматривает мораторий на повышение цен в 2010-2011 годах. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады, однако текст законопроекта, пояснительная записка и выводы главного экспертного управления еще не опубликованы. Как сообщал Главред, с 1 августа 2010 года правительство на 50% повысило цену на природный газ для населения. Еще 50% цены планируется добавить с апреля будущего года.