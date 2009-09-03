Нові проекти «Главред-медіа»: Найцікавіше попереду

: «Я хотів би сказати, що подібний формат співпраці у нас уже відбувається - агентство УНІАН проводить прес-конференції в прямому ефірі з «5 каналом». Ця співпраця спонукала нас до того, що каналу «Сіті» рідне агентство «Главред» не могло не запропонувати саме такий формат спілкування.Ми вважаємо, що це один з досить виправданих форматів, зважаючи на те, що це будуть прес-конференції дійсно у прямому ефірі. Ми сподіваємося найближчим часом бачити тут найвідоміших політиків, бізнесменів, лідерів громадської думки. Ми хочемо, щоб майданчик «Главреда» використовувався якомога ефективніше. Ми вважаємо, що наші партнери і наші колеги з каналу «Сіті» будуть задоволені цією співпрацею».«Доброго дня. Хочу подякувати за співпрацю. Маю надію, що це буде цікавий проект - спільний проект «Главред» та телеканалу «Сіті». Маю надію, що прес-конференції будуть щодня у прямому ефірі».«Ця ідея обговорюється. Ми проводили переговори з іншими телеканалами. Зараз ми в процесі підписання меморандумів. Сподіваємось, що політична складова спонукатиме ті канали до більш жвавих переговорів. Побачимо. Але я думаю, що пріоритетним і ексклюзивним майданчиком у нас залишатиметься «Сіті».: «Я хотів би сказати декілька слів про інтернет-напрямки, які має реалізовувати наша команда найближчим часом. Оскільки не тільки телевізійники, але й інтернетники говорять про новий сезон, то очевидно, що в новому сезоні контентна складова буде великою мірою залежати від перебігу політичних подій в нашій країні.Ми розуміємо, що повз передвиборну кампанію ми, як журналісти, не можемо пройти. В зв’язку з цим найближчих два місяці всі підрозділи холдингу «Главред-медіа» зосередяться на реалізації спеціальних проектів, присвячених виборчій кампанії.Зокрема, на сайті «Главред» ми передбачаємо, як мінімум, три спеціальних проекти, а також відновлення роботи двох спецпроектів, які раніше були призупинені на літній період - «Щоденник євроатлантиста» та проект «Коаліція-опозиція».Як ви знаєте, у минулому році портал «Главред» закінчив зміну інтерфейсу, були впроваджені нові технології, навігація стала більш зручною, що дало змогу сайту «Главред» увійти в десятку найбільш відвідуваних сайтів українського і-нету, які спеціалізуються на новинній інформації.Я хотів би наголосити, що різниця між «Главредом» і УНІАНом очевидна. УНІАН – це, в першу чергу, новинний портал, а «Главред» є порталом аналітичним. Саме на цьому ми завжди робили акцент.Ми також хотіли сказати, що в наших планах на майбутнє – увійти у лідируючу п’ятірку новинних сайтів, де вже знаходиться УНІАН.Що стосується УНІАНа, то наразі агентство приділяє особливо велику увагу розвитку економічної, продуктової лінійки. Створено редакцією і успішно розвивається підсайт «Економіка». У вільному доступі на сайті з безкоштовною розсилкою передплатникам відкриті проекти «Споживчі новини», «УНІАН-агро», «УНІАН-право».З 1 червня запущено спецпроект «УНІАН-релігія», який теж уже зібрав певну аудиторію і теж активно розвивається.Що стосується великих проектів, то на наступному тижні ми презентуємо новий проект холдингу, на який покладаємо великі надії. Це портал «Мій Інтернет» (my-inet.eu»). На наступному тижні ми проведемо прес-конференцію щодо запуску саме цього проекту. На нього будуть запрошені наші зарубіжні партнери, в тому числі, представники компанії «Microsoft» та компанії «NetSprint»з Польщі. На цій же прес-конференції, я сподіваюсь, ми зможемо розповісти вам більш детально про наші друковані видання і перспективи, що пов’язані з ними».«Зараз «Сіті» виробляє 14 програм власного виробництва. Ми - один з каналів, який виробляє більше, ніж інші канали продуктів власного виробництва. Зараз ми плануємо запуск ще семи проектів власного виробництва і, безперечно, будемо лідерами по програмах власного виробництва.Перш за все, буде розширене власне мовлення інформаційно-аналітичних програм. У нас даються щоденні випуски новин о 14.30 та о 16.30. Я сподіваюсь, що там буде пряме включення, і ми будемо реально відслідковувати події, що відбуваються у Києві. У нас з’явиться щотижнева інформаційно-аналітична програма «Сім днів Сіті».Уже вийшла в ефір «Правда-Сіті», яка мала в перших програмах дуже цікаві показники. Є вже відгуки від глядачів про те, що програма допомагає орієнтуватися в тому, що відбувається у місті, і в тому, як до цього пристосуватися. Ми вперше порахували ті речі, які відбуваються з бюджетом міста, і далі будемо відкривати цікаві сторінки того, що є в нашому Києві.Є програма «Історії міста», є цікаві відгуки. Програма буде співпрацювати з СБУ. Таким чином, ми матимемо доступ до архівів, будуть цікаві факти, цікава інформація. Ця програма буде розвиватися ще й у спецпроектах і спецфільмах по якихось конкретних темах.Є програма по ринку нерухомості «Твоя нова адреса», яка теж у першому ефірі мала великі показники по Києву.Планується програма «Гордість-Сіті» про людей, якими пишається і має пишатися глядач, місто. Справді, з’ясовується, що ми не знаємо багатьох речей про людей, які жили, були, працювали і щось робили для нашого міста.Планується також великий проект «Сіті-Андерграунд», в якому ми показуємо життя і спробуємо висвітлити молодіжні течії, які є в Києві, з якими ми стикаємося на вулиці і зовсім не розуміємо, чим вони живуть, про що думають, про що мріють. Спробуємо показати це з їх погляду.Вже готовий «Ресторанний гід». Я думаю, ми відкриємо для себе якісь нові рецепти, зрозуміємо, куди йти.Для тих, хто вирішить одружитися, в нагоді стане програма «Весілля-Сіті». Якщо хтось надумав одружуватись, треба дивитися цю програму - будете знати все про те, як це треба робити.Готується до запуску «Шопінг-Сіті» і дуже багато інших проектів.Багато цікавих проектів буде запущено не власного виробництва. Цікаві, на мій погляд, проекти для інтелектуальної аудиторії «Індустріальні музеї світу», «Таємниці музейних сховищ» і «Загадкова планета». Для гламуру у нас з’явиться «Модельне агентство Джаніс Діккінсон». З’являться і детективи кримінального та містичного жанру - «Злочин як мистецтво», «Детективи та екстрасенси».Буде розширюватися мовлення для дітей - наукові блоки в суботу та в неділю. Там будуть не тільки знайомі мультфільми - «Бджілка Мая», «Пеппі Довга Панчоха», - але й проекти, які будуть навчати дітей малювати, читати. Це соціальні та навчальні проекти.Особливо хочу відмітити «Приховану камеру». На мій погляд, це прихована камера найкраща в світі, вона канадського виробництва і дуже смішна. Варто раз подивитися, і ви будете повертатися до неї. В наш час сміх - це дуже позитивна емоція, яка нам всім потрібна.Буде дуже багато фільмів. Ми почали співпрацю з «Ленфільмом» і з «Грузія-фільмом». Будуть цікаві фільми виробництва «Ленфільму» - «Труффальдіно з Бергамо», «Республіка ШКІД», «Начальник Чукотки», «Пригоди Принца Флоризеля», «Снігова королева» і такі всім відомі фільми, як «Покаяння», «Перша ластівка», «Кукарача». Поряд з цими фільмами і співпрацею зі студіями СНД, дуже багато цікавого матеріалу буде і закордонного виробництва. Це, перш за все, лінійка фільмів Гильєрмодель Тора«Лабіринт фавна» та «Хребет диявола». «Лабіринт фавна» не був у телевізійному показі в Україні. Для тих, хто цікавиться аніме, у нас є великий пакет відомого японського режисера Міядзакі, який теж прем’єрний для України. Там будуть культові повнометражні фільми «Небесний замок Лапута», «Порка Росса», «Замок Каліостро». Це культові речі, які просто треба подивитися».«З травня місяця «Сіті» присутній в ефірі не лише Києва. Ефірне покриття ми маємо лише в Києві, а з травня ми присутні на супутниках і вся Україна може приймати канал. Ми активно співпрацюємо з кабельними операторами, і 20% покриття по кабельних операторах ми вже досягли. Будемо йти далі».«У нас щодня в ефірі програма «Сіті-терапія», присвячена здоров’ю».: «Як ви знаєте, на УНІАН є спеціальний розділ – «УНІАН-здоров’я». Що стосується «Главреда», то найближчим часом ми підпишемо меморандуми з кількома міністерствами про спільний проект «Здорова нація». Але про це я розповім пізніше, на іншій прес-конференції».«У нас йдуть переговори із Олегом Скрипкою про трансляцію «Країни Мрій», трансляцію вечірок, які організовує Олег. Я думаю, у нас в ефірі з’явиться ще багато цікавих проектів».