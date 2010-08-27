За полгода иностранцы вложили в Украину $1,783 млрд

В первом полугодии 2010 года иностранные инвесторами вложено 1,783 млрд. долл. США прямых инвестиций в экономику Украины. По сравнению с 2009 годом сумма инвестиций сократилась на 44%, сообщает УНИАН. Согласно сообщению из стран Европейского Союза поступило $1,179 млрд. (66,1% от общего объема), из стран СНГ – $418,7 млн. (23,5%), из других стран мира – $185,1 млн.(10,4%). Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в первом полугодии 2010 года составлял $495,8 млн., что составляет 21% от уровня за аналогичный период 2009 года. Выросли объемы капитала из Российской Федерации – на 323,4 млн. долл., Кипра – на 150,7 млн. долл., Люксембурга – на 101,6 млн. долл., Казахстана – на 97,4 млн. долл. и Франции – на 78,2 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран и изъятия инвестиций сократились объемы капитала инвесторов из Соединенных Штатов Америки на 89,6 млн. долл., Греции – на 45,5 млн. долл., и на 77,8 млн. долл. за счет курсовой разницы и исключения капитала инвесторов из Великобритании. Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2010 года составил 40,402 млрд. долл., что на 1,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2010 года, и в расчете на одного украинца составлял 880,7 долл. Инвестиции поступили из 126 стран мира.