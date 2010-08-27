В Кабмине обещают заняться гречкой

Правительство намерено включить гречку в объекты ценового регулирования. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута, пишет УНИАН. «Мы эту культуру возьмем как объект ценового регулирования в Аграрный фонд. Постановлением Кабмина введем, и с ней поработаем», - сказал чиновник. При этом сегодняшняя ситуация с ценами на гречку, по убеждению вице-премьера, должна стать предметом изучения Антимонопольным комитетом и Госинспекцией цен. «Это уже какой-то сговор идет», - отметил Слауа. По его словам, в текущем году гречки посеяно 215 тыс. га. и урожайность составляет почти 9 центнеров с гектара. Три-четыре года назад годовые посевы гречки были на уровне 350-400 тыс. га. и ее рентабельность составляла 36%. В 2008-2009 годах рентабельность посева гречки была отрицательной, напомнил вице-премьер. «Необходимо восстановить эти же 300-400 тыс. га посевов гречки, которые упали за 2008-2009 год, - сказал он. - Мы перед посевом гречки предложим форвардные контракты, так как поработали с сахарной свеклой, было 300 тыс. га, в этом году посеяли 500 тыс. га».