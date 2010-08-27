Кабмин собирается отменить «единый налог»

Понятие «единый налог», скорее всего, будет исключено из нового Налогового кодекса. Об этом сообщил в интервью «Зеркалу недели» вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. «Такого понятия, как единый налог, скорее всего, не будет. Невозможно сохранить ситуацию, при которой на едином налоге находятся корпорации, зарабатывающие десятки миллионов долларов», — заявил вице-премьер. Он подчеркнул, что плательщики единого налога должны платить взносы в Пенсионный фонд. «Мы все солидарно платим взносы в Пенсионный фонд и солидарно получаем пенсии. Так почему представители малого бизнеса — плательщики единого налога не участвуют в этих расходах? Они же придут к государству за пенсией, значит, должны платить взносы в Пенсионный фонд. Это не налог на бизнес, это — участие в вашей будущей пенсии», — уверен Колесников. При этом вице-премьер напомнил, что плательщики единого налога пользуются всеми услугами, предоставляемыми государством, поэтому обязаны платить и налог на услуги физлиц. «Представители малого бизнеса вызывают скорую помощь, ездят по городскому асфальту и пользуются дотационным городским транспортом, их дети учатся в государственных школах. Почему они не платят налог на доходы физлиц? Налог на прибыль для малого бизнеса — ноль. Остальное — платите на общих основаниях. Вот такой подход заложен в основу рабочего проекта Налогового кодекса», — рассказал Колесников.