Налог на недвижимость будет мягким - Колесников

Жители квартир, площадь которых не превышает нормы в 40 квадратных метров на человека, налогом на недвижимость облагаться не будут. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. «Рабочая модель налога на недвижимость на сегодняшний день такова: 40 квадратных метров на человека налогом не облагаются. У нас не так много семей из трех человек, чья квартира больше 120 квадратных метров. На любой лишний метр - 10 гривен налога. Это мягкая ставка», — заявил Колесников. При этом он подчеркнул, что данная ставка несопоставима с ценами на недвижимость. Он также рассказал и о ставке налога на недвижимость в сельской местности. «Что касается сельской местности, то если у вас дом до 200 квадратных метров, то вы не платите ничего. А свыше этого — 10 гривен за каждый метр раз в год», — сообщил вице-премьер. Касательно налогообложения дачных построек, Борис Колесников сообщил: «Обладатели шести соток с домиком пять на шесть метров не платят вообще ничего. Т. е. дачный домик 30 квадратов на приусадебном участке нельзя прибавить к 120 квадратным метрам квартиры и обложить налогом».