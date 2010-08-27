В Аграрном фонде уверяют, что продовольственного кризиса в Украине не будет

Генеральный директор Аграрного фонда Украины отметает возможность продовольственного кризиса. «Я отметаю возможность продовольственного кризиса. В Агрофонде достаточно зерна для того, чтобы обеспечить переработку и поставки муки по фиксированным ценам», - заявил ИА «Интермедиа консалтинг» генеральный директор Аграрного фонда Украины Александр Маренец. Он сообщил, что на сегодняшний день Аграрный фонд обеспечен средствами государственного финансирования в размере более миллиарда гривен. «После принятия постановления правительства по выпуску облигаций внутреннего займа в сумме 5 млрд мы планируем получить еще дополнительное финансирование. Следовательно, средств для закупки зерна нового урожая достаточно. Если подсчитать среднюю цену, то это, возможно, будет 4,5 млн грн», - заявил А.Маренец.