Депутат от БЮТ - официальный поставщик автомобилей Кремлю

Владелец «Украинской автомобильной корпорации» народный депутат Тариэл Васадзе (БЮТ) в 2007 году выкупил у Бориса Березовского и Бадри Патаркацищвили крупный автодилерский бизнес в России. Один из салонов является поставщиком для российскох госорганов и входил в гильдию официальных поставщиков Кремля, передает Коммерсант-Украина. Речь идет о пяти автодилерах: первом официальном дилере Mercedes-Benz в России – «МБ-Беляево», «Аояма Моторс» (Honda), «Автотемп» (Honda), салоне «Одинцово» в Подмосковье (Chery) и питерском дилере Mercedes – «Звезда Невы». Все они были основаны и принадлежали финансово-промышленной группе «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили. Знакомый Березовского и сам Тариэл Васадзе подтвердили эту информацию. По информации источника, близкого к сделке, «весь дилерский бизнес «ЛогоВАЗа», который перешел структурам Тариэла Васадзе, был оценен примерно в $100-150 млн». Как свидетельствуют данные внутренней отчетности продаж Mercedes, в 2007 году «МБ-Беляево» продало 658 машин и заняло пятое место в рейтинге крупнейших продавцов Mercedes-Benz в Москве. В 2007-2008 годах автоцентр вошел в гильдию официальных поставщиков Кремля (оказывал услуги по техремонту и обслуживанию автомобилей). По данным «Спарк-Интерфакс», «МБ-Беляево» по-прежнему оказывает услуги госорганам и учреждениям. Даже с учетом кризиса выручка «МБ-Беляево» по итогам 2009 года составила $74,06 млн. Для сравнения: выручка всего «Укравто» в 2009 году снизилась на 61,38% – до $209,9 миллионов. В Петербурге «Звезда Невы» на втором месте по объему продаж Mercedes за первые месяцы 2010-го. Лидирующие позиции по продажам Honda занимает и дилерский центр «Аояма». По мнению директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, российский бизнес Тариэла Васадзе скорее «стратегический». «Учитывая долгосрочные планы бизнесмена по российской экспансии, ему лучше иметь в этой стране собственную дилерскую сеть. Да и, учитывая возможные риски, ориентироваться только на один украинский рынок было бы неправильно»,– считает он.