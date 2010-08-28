Швейцария вернула «Аэрофлоту» арестованные 10 лет назад деньги

Швейцария разморозила 53 млн франков (52 млн долларов) на счетах, арестованных более десяти лет назад в ходе расследования об отмывании денег и хищении валютной выручки российской авиакомпании «Аэрофлот». Согласно коммюнике министерства юстиции Швейцарии, в пятницу конфискованные средства были возвращены «пострадавшей от мошенничества российской авиакомпании «Аэрофлот», информирует русская служба BBC со ссылкой на материалы СМИ. Сумма перечислена на счет «Аэрофлота» в Цюрихе. Пресс-секретарь авиакомпании Ирина Данненберг подтвердила российским информагентствам, что средства поступили на счет «Аэрофлота». В 1999 году Россия попросила Швейцарию о правовой помощи в расследовании хищения активов флагманского авиаперевозчика. Дело «Аэрофлота» касалось валютной выручки компании, около 250 млн долларов которой, как предполагало следствие, было незаконно перечислено, в частности, на счета зарегистрированной в Швейцарии компании «Андава», основанной российским магнатом Борисом Березовским. Берн начал собственное уголовное расследование по фактам отмывания денег и корпоративного мошенничества, в ходе которого было заморожено несколько счетов в швейцарских банках. В итоге суд в Москве осудил трех бывших руководителей «Аэрофлота» на два года тюрьмы за причастность к невозвращению валютной выручки компании из-за рубежа, напоминает агентство Франс пресс. А в 2007 году в России заочно приговорили живущего в Лондоне Березовского к шести годам лишения свободы по обвинению в хищении валютной выручки «Аэрофлота». Сам предприниматель, однако, не раз заявлял о своей невиновности. Спустя год Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес обвинительный вердикт по итогам собственного расследования по делу «Аэрофлота», признав одного из подсудимых, имя которого не называется, виновным в «подстрекательстве к незаконному присвоению средств». Ответственные за мошенничество «по делу Аэрофлота» были осуждены в России, подчеркивается в заявлении минюста Швейцарии. А после завершения судебных процессов в России и Швейцарии Берн с согласия российской генпрокуратуры распорядился вернуть конфискованные средства «Аэрофлоту».