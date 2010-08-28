«Единая Россия» предлагает ввести для малоимущих талоны на еду

28 августа 2010, 01:43

«Единая Россия» вновь предлагает ввести продовольственные талоны для малоимущих слоев населения. Речь идет о карточках на определенную сумму, на которые нуждающиеся смогут приобрести базовые продукты, пишет «Дело» со ссылкой на пресс-службу «Единой России». «Единая Россия» уже не первый раз предлагает ввести карточки на продовольствие, чтобы помочь социально незащищенным слоям населения. Нынешний рост инфляции позволил единороссам вынуть эту идею «из нафталина». «Я считаю, что мы могли бы предложить исполнительной власти вернуться к идее, которую два года назад озвучил социально-консервативный клуб нашей партии. Речь идет о социальных продовольственных талонах», - сказал заместитель секретаря президиума генсовета партии, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Говоря о продталонах, единороссы не подразумевают возвращения к советской практике. «В нашем случае, получив талон на определенную сумму, гражданин мог бы приобрести конкретную группу товаров», - поясняет Исаев. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба «Единой России», он выступил в пятницу на состоявшемся в Москве заседании политических клубов «Единой России». «Роста цен нам не избежать. Это означает, что появится ряд категорий граждан, которые будут испытывать серьезные трудности с организацией питания. Государство должно предусмотреть меры адресной помощи таким категориям», - подчеркнул Исаев. Он отметил, что хотя региональные власти предпринимают сейчас определенные усилия, чтобы не допустить сильного роста цен на продовольственные товары, этих мер все-таки недостаточно. «Первую скрипку в этой ситуации должна играть федеральная власть», - считает он. Социальные талоны, на его взгляд, могут быть предоставлены пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. «Организацией выдачи таких талонов мог бы заняться Пенсионный фонд, поскольку это практически не потребует дополнительных федеральных вложений», - полагает депутат-единоросс. На какую сумму предлагается выдавать талоны малоимущим, не уточняется. Однако два года тому назад «Единая Россия» уже вносила законопроект о продовольственных карточках (правда, дальше обсуждения дело не пошло). Тогда планировалось, что размер господдержки составит 1000 рублей в месяц, на эту сумму нуждающиеся смогут купить базовые продукты питания (за исключением алкоголя и табака). Возможное число граждан, которые могли бы рассчитывать на такую господдержку, депутаты корректировали. Первоначально планировалось, что продовольственными талонами в России могут быть охвачены около 13 млн. человек. Позднее число возможных получателей льгот снизили до 5 млн человек (от 3 до 5 млн или 3-4% населения). Как тогда рассказывал Исаев, для реализации проекта на первом этапе потребуется 60 млрд рублей. Предлагалась следующая схема использования талонов: магазины получают эти талоны в оплату товара, потом инкассируют их в банк, банк оплачивает их, а дальше выставляет счет федеральному бюджету. Организацию выдачи талонов еще два года назад предполагалось поручить ПФР - за исключением неполных семей, все остальные категории подпадавших под действие законопроекта, уже учтены в материалах фонда. Примечательно, что большинство россиян поддерживало идею единороссов. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного весной 2009 года, старое предложение «Единой России» вызвало одобрение 62% опрошенных. Доля россиян, желающих получить продуктовую карту, тогда составляла 35%. Чаще это респонденты в возрасте от 60 лет и старше (52%) и те, в чьей семье доход на одного члена семьи не превышает 1500 руб. (50%). В то же время, половина россиян заявляла, что в них не нуждается (49%). Между тем, почти половина опрошенных (48%) резонно считает, что продовольственные карточки будут давать «кому попало», но не тем, кто реально в них нуждается.

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