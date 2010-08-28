Энергетическая независимость обойдется Беларуси в $ 46 млрд

Минск стремится к энергетической независимости и хочет заместить российскую нефть венесуэльской и иранской. Независимость обойдется Беларуси в $46 миллиардов, подсчитало правительство Беларусь делает ставку на бережливость и экономию ресурсов, говорится в правительственной Стратегии развития энергетического потенциала страны до 2020 г., опубликованной на национальном правовом интернет-портале, пишет «Дело». Цель — снизить зависимость от России, повысить эффективность использования энергоресурсов и сократить затраты на сырье. Общая стоимость программы — $46 миллиардов. Минск надеется диверсифицировать источники сырья. Доля доминирующего поставщика — России должна сократиться с 82,3% до 70-71% к 2015 г. и 64-57% к 2020 г., доля собственных ресурсов — вырасти с 20,3% до 28-30% к 2015 г. и 32-34% к 2020 г. В этом году Беларусь намерена добыть 1,7 млн тонн нефти и 203,8 млн кубометров попутного газа, закупить в России 21,5 млн тонн нефти и 21,7 млрд кубометров газа (данные энергобаланса страны). Но главная ставка — на ресурсы Ирана и Венесуэлы. В Иране запущен пока один проект — СП Belpars Petroleum Company разрабатывает месторождение Джуйфер, добыча должна составить 1,3 млн тонн нефти в год. В Венесуэле разрабатывается несколько месторождений. СП «Петролера БелоВенесолана» с 2008 г. по июнь 2010 г. добыло 1,7 млн тонн нефти, добыча газа должна вырасти с 1,26 млн до 6,26 млн кубометров в 2016 г. Еще один проект в Венесуэле — блок «Хунин-1»: добыча стартует в 2013 г. и достигнет 2,9 млн тонн к 2015 г., а после строительства инфраструктуры — 11,6 млн тонн. Кроме того, Беларусь намерена закупить в Венесуэле 4 млн тонн нефти в 2010 г. и 10 млн тонн — в 2011 г. Везти нефть из Венесуэлы экономически неэффективно — слишком дорого, считает Валерий Нестеров из «Тройки диалог»: «Но ее можно продавать на рынке США и хеджировать риски». Венесуэльские месторождения имеют низкую экономическую эффективность, добавляет сотрудник российской нефтекомпании: «Это тяжелая нефть». Венесуэльская нефть обходится Беларуси в 1,6 раза дороже российской. По информации Белстата, Минск импортировал 79 800 т нефти в мае по цене $656 за 1 т, за российскую страна платила $398. Желания часто противоречат возможностям, согласен Карбалевич, 46 млрд долларов — слишком высокая цена для экономики страны. Проблемы белорусской экономики — не в нехватке ресурсов, а в неспособности эффективно работать, покупая сырье по мировым ценам, рассуждает он: «Но альтернативные поставщики не будут продавать сырье по ценам ниже мировых, это может сделать только Венесуэла в благодарность за антиамериканскую риторику (президента Беларуси Александра) Лукашенко, а Иран идет на сотрудничество из-за отсутствия выбора: он находится в экономической изоляции».