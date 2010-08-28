Россия пока не вышла из мирового финансового кризиса - Путин

Владимир Путин заявляет, что Россия пока не вышла из мирового финансового кризиса. И выход будет небыстрым, - прогнозирует премьер-министр, передает радиостанция «Эхо Москвы». По его словам, еще значительна безработица в ведущих экономических странах – в США и в странах Евросоюза. «Мы видим колебания мировых рынков, и у нас происходит то же самое, - сказал Путин, - потому что мы являемся частью мировой экономики». Премьер-министр заявил, что власти будут продолжить реализацию антикризисных программ.