В Украине появятся две новые монеты

В понедельник, 30 августа, Нацбанк Украины вводит в обращение две новые монеты. Они продолжают серию «Высшие учебные заведения Украины» и посвящены 125-летию Харьковского политехнического университета, сообщает УНИАН. Монеты посвящены одному из самых авторитетных технических университетов, «в котором создавались и развивались известные научные школы в механике, физике, материаловедении, авиации, ядерной физике, танкостроении, тракторостроении, турбоагрегатов», сказано в сообщении НБУ. Монеты выпущены из серебра (номиналом 5 гривень) и нейзильбера (2 гривни). На аверсе монет размещен один из рельефов главного корпуса учебного заведения и радиотелескоп. На реверсе монет изображены здания университета, на фоне одного из которых портрет В.Л.Кирпичева - основателя и первого директора Харьковского политехнического института.