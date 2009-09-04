Украина-МВФ: Принуждение к сотрудничеству

Украина «подсела» на «инъекции» МВФ. Чтобы подняться со дна, мы должны нарушить табу Фонда.
На сегодняшний день Украина получила три транша кредита Международного валютного фонда на общую сумму 10,6 миллиардов долларов. Какой ценой обходится нам этот кредит? Насколько рационально используются эти средства? Сможем ли мы расплатиться по долгам? Стоит ли продолжать сотрудничество? Почему МВФ будет формировать государственный бюджет Украины?
На эти вопросы в режиме пресс-конференции в «Главреде» ответили: экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко и заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.
Страна третьего мира – Украина - «подсела» на «инъекции» МВФ
По мнению Сергея Яременко, сегодня, спустя почти год после проявления первых признаком мирового кризиса, Украина находится намного дальше от решения своих экономических проблем, чем в его начале. Не помог в этом и кредит МВФ, - считает он. Экономист уверен, что конфликт был заложен изначально, когда «мы приняли документ о стабилизационном фонде и стенд-бай вместе, которые не могли срастись по причине разных подходов к решению этих проблем».
Более того, Сергей Яременко уверен, что деньги Международного валютного фонда сыграли роль «наркотика» для украинской экономики и превратили страну в «сиамского близнеца» Фонда. Зависимая Украина сегодня «не может оторваться от своего врача, который ставил диагнозы и давал лекарства, которые не могли привести к другому», - говорит Сергей Яременко.
«Лечение» Украины деньгами МВФ привело к тому, что страна стала «еще более ослабленной и неспособной передвигаться самостоятельно». «Она уже требует постоянных инъекций извне в виде траншей кредита МВФ. Любое прекращение такой деятельности чревато большими последствиями».
Экономист рассказал, что модель МВФ является устаревшей, закостеневшей, и даже уроки мирового финансово-экономического кризиса не пошли ей на пользу. В частности, «транши МВФ по своей экономической сути не касались экономического сектора, т.е. реальной экономики, а касались только финансового сектора. По сути это было систематизацией долговых обязательств – переход от долгов корпоративного сектора банков и экономики к государственному долгу в виде задолженностей по траншам МВФ».
Но для стран третьего мира эту модель будут продолжать использовать. Сергей Яременко убедился, что «мы теперь относимся к третьим странам – теперь уже четко». Ввиду зависимости Украины от МВФ, даже понимая на экспертном уровне всю несостоятельность предлагаемой модели сотрудничества, мы будем ей подчиняться. Несмотря на то, что она «заведет нас в тупик», лишив «длинных денег» и перспектив видения рынка в будущем.
МВФ закрывает глаза и продолжает танцевать со своим «сиамским близнецом»
Международный валютный фонд оказался в довольно непростой ситуации, - рассказал Сергей Яременко. С одной стороны, МВФ предъявляет ряд требований для получения кредита. С другой стороны, эти требования априори невыполнимы. Например, «нулевой дефицит бюджета невозможен», - считает экономист.
Будучи заинтересованным в предоставлении Украине кредита (о чем – далее), МВФ был вынужден снизить планку своих требований. В частности, нулевой дефицит бюджета превратился в 3-4-процентный.
«С формальной точки зрения МВФ не может давать кредит», - говорит Сергей Яременко. Но в Фонде готовы поиграть в игру: «все будут понимать, что мы делаем вид, что делаем, а МВФ будет делать вид, что он понимает, что это делается именно так, как это нужно. Потому что с точки зрения практической этого осуществить невозможно».
А потому – «этот танец сиамских близнецов будет продолжаться».
Зачем Фонду поддерживать Украину? Чтобы она не потопила Европу
Говоря о перспективах сотрудничества Фонда с Украиной, Ярослав Жалило заметил: «Нужно рассматривать этот вопрос с двух сторон: насколько МВФ способен отказаться от сотрудничества, насколько Украина способна отказаться от сотрудничества».
Как рассказал экономист, первых три транша кредита «было труднее не взять, нежели взять». Ярослав Жалило не сомневается в том, что МВФ был заинтересован в предоставлении нам кредита.
Почему МВФ так приглянулась Украина? Ответ банален и прост: Украину нужно держать на плаву, чтобы она не потопила всю Европу. Задача Фонда – «обеспечить стабильность мировой финансовой системы, и, в первую очередь, стабильность финансовых систем основных стран, которые являются акционерами этого Фонда».
Но в отношении четвертого транша кредита Ярослав Жалило высказал не столь оптимистические прогнозы. Экономист считает, что осенью Фонд существенно «сбавит обороты» и будет более требовательным к кредитору. Среди них главными будут такие: бюджет-2010 с дефицитом не более 3% и антиинфляционная политика Нацбанка.
Бюджет-2010: Украина даже этого не может сделать самостоятельно
Сергей Яременко заявил, что на сегодняшний день правительство и Национальный банк «не имеют никакой последовательной политики, основанной на какой-то цели, подходе, методике и, главное, совместных действиях». По мнению экономиста, именно это послужило причиной того факта, что государственный бюджет Украины на 2010 год будет составлять МВФ.
«Кто заказывает музыку, тот и танцует», - напомнил Сергей Яременко старую истину. Четвертый транш кредита МВФ нужен, время ограничено, поэтому «на следующий год будет заложена такая же модель развития, как и на этот, что является катастрофическим для экономики Украины», - сказал он.
Анализируя ситуацию, Сергей Яременко признал: «мы превратились из субъекта международного права в объект».
Экономист напомнил, что одним из главных условий составления бюджета является «представление о том, какой будет курсовая политика». Но Национальный банк уже два года, «не выполняя конституционные требования», держит эту информацию в секрете. Более того, «такой вид самостоятельности Национального банка приводит к разъединению, к взаимной враждебности и к абсолютной некоординированности действий».
Исходя из такого положения дел, Сергей Яременко уверен, что рано или поздно Украина придет к состоянию, когда «необходима будет консолидация ветвей власти – монетарной и экономической».
Экономист рассказал, что подобная практика была применена в послевоенной Франции, когда Министерство экономики и Национальный банк слились в одну структуру. И в ту же минуту все противоречия снялись сами собой.
Продолжая тему «слияний», Сергей Яременко рассказал, что, по его мнению, очень полезным было бы слияние и высших руководителей государства - «соединение премьера и президента в одном лице может решить экономические проблемы в Украине», - сказал он.
Украина лежит на дне. Чтобы выбраться, необходимо нарушить табу Фонда
Ярослав Жалило сравнил экономику Украины с шаром, лежащим на дне пропасти. Это состояние можно назвать «устойчивым равновесием», но разве такое «равновесие» радует? «У нас нет сил для того, чтобы этот шар толкать на этап экономического подъема», - сказал он.
Для того чтобы не опуститься еще ниже (хотя, куда уж ниже?), Ярослав Жалило призывает… не выполнять Меморандум МВФ. Чтобы обеспечить подъем отечественной экономики, «по крайней мере, синхронно с ростом мировой экономики», экономист предлагает предпринять ряд шагов, противоречащих модели поведения Фонда.
Первое, от чего надо отказаться, - это жесткая регуляция валютного рынка. «В нынешних условиях, когда экономика стабилизировалась и понемножку начинает проявлять тенденции роста, должен происходить опережающий рост импорта», - сказал экономист.
Второй «акт неповиновения» МВФ должен состоять в изменении подходов к банковской регуляции. «На сегодня Национальный банк вынужден сосредоточиться лишь на вопросах инфляционного сбалансирования и балансирования ликвидности банков, чтобы, по крайней мере, не допустить их коллапсического сценария. Но вопросы экономического роста, вопросы преодоления монетарного дефицита, внедрения инструментов, которые бы увеличивали внутренний спрос, фактически не рассматриваются», - сказал экономист.
Третье – не соглашаться с МВФ в плане формирования бюджета на 2010 год. «Здесь мы видим достаточно парадоксальную ситуацию. С одной стороны, правительство активно декларирует, что оно ведет антикризисную политику, достигает значительных успехов. С другой стороны, мы видим, что правительство полностью дистанцировалось от такой сверхмощной составляющей антикризисной политики, присутствующей практически во всех странах мира, как фискальная политика».
Вмешательство Фонда в процесс формирования государственного бюджета Ярослав Жалило считает ни чем иным, как «отказом от суверенитета Украины во внутренней политике».
Экономист считает, что политика правительства должна быть сосредоточена на «финансировании бюджетного дефицита и структуре бюджетных расходов». «И здесь на кризисный период допустимо говорить о росте заимствований и о повышении размеров бюджетного дефицита до определенных сбалансированных уровней, но в любом случае не ориентироваться на балансирование бюджета с целью минимизации инфляционных или других негативных тенденций», - говорит он.
Кроме того, по мнению Ярослава Жалило, стоит проигнорировать табу на повышение социальных стандартов, предъявляемые МВФ. «Реформирование системы социальных расходов в Украине необходимо, в том числе, в направлении упорядочения и повышения целевого аппарата социальных льгот. Но не кризисный период является самым удачным моментом для того, чтобы осуществлять такие превращения».
Можно участвовать в футбольном матче в роли мяча. Но зачем?
И все-таки: зачем он нужен Украине, этот МВФ? Не поверите – ради престижа.
По крайней мере, именно к такому выводу пришли гости «Главреда». Сергея Яременко считает, что международные финансовые организации именно для того и создаются – «чтобы, сотрудничая с ними, страны вырастали в своих глазах». А поскольку Украина всегда подчеркивала свой «европейский выбор», не посотрудничать с МВФ она не могла. «Мы вступаем во все организации, чтобы быть хотя бы по формальным признакам похожими на настоящих принцев», - сказал Сергей Яременко.
Ярослав Жалило добавил: «У нас есть желание во что бы то ни стало принимать участие в МВФ, ВТО и т.д. Но важно не столько то, чтобы принимать участие в игре, а то, в роли кого ты принимаешь участие. Можно принимать участие в футбольном матче в роли мяча, но я не думаю, что это мечта для любой страны».
«Я думаю, с МВФ необходимо сотрудничать, - сказал он, - но это должно быть сотрудничество в формате активного участия в формировании нашей собственной экономической политики».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь
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На эти вопросы в режиме пресс-конференции в «Главреде» ответили: экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко и заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.
Страна третьего мира – Украина - «подсела» на «инъекции» МВФ
По мнению Сергея Яременко, сегодня, спустя почти год после проявления первых признаком мирового кризиса, Украина находится намного дальше от решения своих экономических проблем, чем в его начале. Не помог в этом и кредит МВФ, - считает он. Экономист уверен, что конфликт был заложен изначально, когда «мы приняли документ о стабилизационном фонде и стенд-бай вместе, которые не могли срастись по причине разных подходов к решению этих проблем».
Более того, Сергей Яременко уверен, что деньги Международного валютного фонда сыграли роль «наркотика» для украинской экономики и превратили страну в «сиамского близнеца» Фонда. Зависимая Украина сегодня «не может оторваться от своего врача, который ставил диагнозы и давал лекарства, которые не могли привести к другому», - говорит Сергей Яременко.
«Лечение» Украины деньгами МВФ привело к тому, что страна стала «еще более ослабленной и неспособной передвигаться самостоятельно». «Она уже требует постоянных инъекций извне в виде траншей кредита МВФ. Любое прекращение такой деятельности чревато большими последствиями».
Экономист рассказал, что модель МВФ является устаревшей, закостеневшей, и даже уроки мирового финансово-экономического кризиса не пошли ей на пользу. В частности, «транши МВФ по своей экономической сути не касались экономического сектора, т.е. реальной экономики, а касались только финансового сектора. По сути это было систематизацией долговых обязательств – переход от долгов корпоративного сектора банков и экономики к государственному долгу в виде задолженностей по траншам МВФ».
Но для стран третьего мира эту модель будут продолжать использовать. Сергей Яременко убедился, что «мы теперь относимся к третьим странам – теперь уже четко». Ввиду зависимости Украины от МВФ, даже понимая на экспертном уровне всю несостоятельность предлагаемой модели сотрудничества, мы будем ей подчиняться. Несмотря на то, что она «заведет нас в тупик», лишив «длинных денег» и перспектив видения рынка в будущем.
МВФ закрывает глаза и продолжает танцевать со своим «сиамским близнецом»
Международный валютный фонд оказался в довольно непростой ситуации, - рассказал Сергей Яременко. С одной стороны, МВФ предъявляет ряд требований для получения кредита. С другой стороны, эти требования априори невыполнимы. Например, «нулевой дефицит бюджета невозможен», - считает экономист.
Будучи заинтересованным в предоставлении Украине кредита (о чем – далее), МВФ был вынужден снизить планку своих требований. В частности, нулевой дефицит бюджета превратился в 3-4-процентный.
«С формальной точки зрения МВФ не может давать кредит», - говорит Сергей Яременко. Но в Фонде готовы поиграть в игру: «все будут понимать, что мы делаем вид, что делаем, а МВФ будет делать вид, что он понимает, что это делается именно так, как это нужно. Потому что с точки зрения практической этого осуществить невозможно».
А потому – «этот танец сиамских близнецов будет продолжаться».
Зачем Фонду поддерживать Украину? Чтобы она не потопила Европу
Говоря о перспективах сотрудничества Фонда с Украиной, Ярослав Жалило заметил: «Нужно рассматривать этот вопрос с двух сторон: насколько МВФ способен отказаться от сотрудничества, насколько Украина способна отказаться от сотрудничества».
Как рассказал экономист, первых три транша кредита «было труднее не взять, нежели взять». Ярослав Жалило не сомневается в том, что МВФ был заинтересован в предоставлении нам кредита.
Почему МВФ так приглянулась Украина? Ответ банален и прост: Украину нужно держать на плаву, чтобы она не потопила всю Европу. Задача Фонда – «обеспечить стабильность мировой финансовой системы, и, в первую очередь, стабильность финансовых систем основных стран, которые являются акционерами этого Фонда».
Но в отношении четвертого транша кредита Ярослав Жалило высказал не столь оптимистические прогнозы. Экономист считает, что осенью Фонд существенно «сбавит обороты» и будет более требовательным к кредитору. Среди них главными будут такие: бюджет-2010 с дефицитом не более 3% и антиинфляционная политика Нацбанка.
Бюджет-2010: Украина даже этого не может сделать самостоятельно
Сергей Яременко заявил, что на сегодняшний день правительство и Национальный банк «не имеют никакой последовательной политики, основанной на какой-то цели, подходе, методике и, главное, совместных действиях». По мнению экономиста, именно это послужило причиной того факта, что государственный бюджет Украины на 2010 год будет составлять МВФ.
«Кто заказывает музыку, тот и танцует», - напомнил Сергей Яременко старую истину. Четвертый транш кредита МВФ нужен, время ограничено, поэтому «на следующий год будет заложена такая же модель развития, как и на этот, что является катастрофическим для экономики Украины», - сказал он.
Анализируя ситуацию, Сергей Яременко признал: «мы превратились из субъекта международного права в объект».
Экономист напомнил, что одним из главных условий составления бюджета является «представление о том, какой будет курсовая политика». Но Национальный банк уже два года, «не выполняя конституционные требования», держит эту информацию в секрете. Более того, «такой вид самостоятельности Национального банка приводит к разъединению, к взаимной враждебности и к абсолютной некоординированности действий».
Исходя из такого положения дел, Сергей Яременко уверен, что рано или поздно Украина придет к состоянию, когда «необходима будет консолидация ветвей власти – монетарной и экономической».
Экономист рассказал, что подобная практика была применена в послевоенной Франции, когда Министерство экономики и Национальный банк слились в одну структуру. И в ту же минуту все противоречия снялись сами собой.
Продолжая тему «слияний», Сергей Яременко рассказал, что, по его мнению, очень полезным было бы слияние и высших руководителей государства - «соединение премьера и президента в одном лице может решить экономические проблемы в Украине», - сказал он.
Украина лежит на дне. Чтобы выбраться, необходимо нарушить табу Фонда
Ярослав Жалило сравнил экономику Украины с шаром, лежащим на дне пропасти. Это состояние можно назвать «устойчивым равновесием», но разве такое «равновесие» радует? «У нас нет сил для того, чтобы этот шар толкать на этап экономического подъема», - сказал он.
Для того чтобы не опуститься еще ниже (хотя, куда уж ниже?), Ярослав Жалило призывает… не выполнять Меморандум МВФ. Чтобы обеспечить подъем отечественной экономики, «по крайней мере, синхронно с ростом мировой экономики», экономист предлагает предпринять ряд шагов, противоречащих модели поведения Фонда.
Первое, от чего надо отказаться, - это жесткая регуляция валютного рынка. «В нынешних условиях, когда экономика стабилизировалась и понемножку начинает проявлять тенденции роста, должен происходить опережающий рост импорта», - сказал экономист.
Второй «акт неповиновения» МВФ должен состоять в изменении подходов к банковской регуляции. «На сегодня Национальный банк вынужден сосредоточиться лишь на вопросах инфляционного сбалансирования и балансирования ликвидности банков, чтобы, по крайней мере, не допустить их коллапсического сценария. Но вопросы экономического роста, вопросы преодоления монетарного дефицита, внедрения инструментов, которые бы увеличивали внутренний спрос, фактически не рассматриваются», - сказал экономист.
Третье – не соглашаться с МВФ в плане формирования бюджета на 2010 год. «Здесь мы видим достаточно парадоксальную ситуацию. С одной стороны, правительство активно декларирует, что оно ведет антикризисную политику, достигает значительных успехов. С другой стороны, мы видим, что правительство полностью дистанцировалось от такой сверхмощной составляющей антикризисной политики, присутствующей практически во всех странах мира, как фискальная политика».
Вмешательство Фонда в процесс формирования государственного бюджета Ярослав Жалило считает ни чем иным, как «отказом от суверенитета Украины во внутренней политике».
Экономист считает, что политика правительства должна быть сосредоточена на «финансировании бюджетного дефицита и структуре бюджетных расходов». «И здесь на кризисный период допустимо говорить о росте заимствований и о повышении размеров бюджетного дефицита до определенных сбалансированных уровней, но в любом случае не ориентироваться на балансирование бюджета с целью минимизации инфляционных или других негативных тенденций», - говорит он.
Кроме того, по мнению Ярослава Жалило, стоит проигнорировать табу на повышение социальных стандартов, предъявляемые МВФ. «Реформирование системы социальных расходов в Украине необходимо, в том числе, в направлении упорядочения и повышения целевого аппарата социальных льгот. Но не кризисный период является самым удачным моментом для того, чтобы осуществлять такие превращения».
Можно участвовать в футбольном матче в роли мяча. Но зачем?
И все-таки: зачем он нужен Украине, этот МВФ? Не поверите – ради престижа.
По крайней мере, именно к такому выводу пришли гости «Главреда». Сергея Яременко считает, что международные финансовые организации именно для того и создаются – «чтобы, сотрудничая с ними, страны вырастали в своих глазах». А поскольку Украина всегда подчеркивала свой «европейский выбор», не посотрудничать с МВФ она не могла. «Мы вступаем во все организации, чтобы быть хотя бы по формальным признакам похожими на настоящих принцев», - сказал Сергей Яременко.
Ярослав Жалило добавил: «У нас есть желание во что бы то ни стало принимать участие в МВФ, ВТО и т.д. Но важно не столько то, чтобы принимать участие в игре, а то, в роли кого ты принимаешь участие. Можно принимать участие в футбольном матче в роли мяча, но я не думаю, что это мечта для любой страны».
«Я думаю, с МВФ необходимо сотрудничать, - сказал он, - но это должно быть сотрудничество в формате активного участия в формировании нашей собственной экономической политики».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь
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