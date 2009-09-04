Украина-МВФ: Принуждение к сотрудничеству

По мнению Сергея Яременко, сегодня, спустя почти год после проявления первых признаком мирового кризиса, Украина находится намного дальше от решения своих экономических проблем, чем в его начале. Не помог в этом и кредит МВФ, - считает он. Экономист уверен, что конфликт был заложен изначально, когда «мы приняли документ о стабилизационном фонде и стенд-бай вместе, которые не могли срастись по причине разных подходов к решению этих проблем».Более того, Сергей Яременко уверен, что деньги Международного валютного фонда сыграли роль «наркотика» для украинской экономики и превратили страну в «сиамского близнеца» Фонда. Зависимая Украина сегодня «не может оторваться от своего врача, который ставил диагнозы и давал лекарства, которые не могли привести к другому», - говорит Сергей Яременко.«Лечение» Украины деньгами МВФ привело к тому, что страна стала «еще более ослабленной и неспособной передвигаться самостоятельно». «Она уже требует постоянных инъекций извне в виде траншей кредита МВФ. Любое прекращение такой деятельности чревато большими последствиями».Экономист рассказал, что модель МВФ является устаревшей, закостеневшей, и даже уроки мирового финансово-экономического кризиса не пошли ей на пользу. В частности, «транши МВФ по своей экономической сути не касались экономического сектора, т.е. реальной экономики, а касались только финансового сектора. По сути это было систематизацией долговых обязательств – переход от долгов корпоративного сектора банков и экономики к государственному долгу в виде задолженностей по траншам МВФ».Но для стран третьего мира эту модель будут продолжать использовать. Сергей Яременко убедился, что «мы теперь относимся к третьим странам – теперь уже четко». Ввиду зависимости Украины от МВФ, даже понимая на экспертном уровне всю несостоятельность предлагаемой модели сотрудничества, мы будем ей подчиняться. Несмотря на то, что она «заведет нас в тупик», лишив «длинных денег» и перспектив видения рынка в будущем.Международный валютный фонд оказался в довольно непростой ситуации, - рассказал Сергей Яременко. С одной стороны, МВФ предъявляет ряд требований для получения кредита. С другой стороны, эти требования априори невыполнимы. Например, «нулевой дефицит бюджета невозможен», - считает экономист.Будучи заинтересованным в предоставлении Украине кредита (о чем – далее), МВФ был вынужден снизить планку своих требований. В частности, нулевой дефицит бюджета превратился в 3-4-процентный.«С формальной точки зрения МВФ не может давать кредит», - говорит Сергей Яременко. Но в Фонде готовы поиграть в игру: «все будут понимать, что мы делаем вид, что делаем, а МВФ будет делать вид, что он понимает, что это делается именно так, как это нужно. Потому что с точки зрения практической этого осуществить невозможно».А потому – «этот танец сиамских близнецов будет продолжаться».Говоря о перспективах сотрудничества Фонда с Украиной, Ярослав Жалило заметил: «Нужно рассматривать этот вопрос с двух сторон: насколько МВФ способен отказаться от сотрудничества, насколько Украина способна отказаться от сотрудничества».Как рассказал экономист, первых три транша кредита «было труднее не взять, нежели взять». Ярослав Жалило не сомневается в том, что МВФ был заинтересован в предоставлении нам кредита.Почему МВФ так приглянулась Украина? Ответ банален и прост: Украину нужно держать на плаву, чтобы она не потопила всю Европу. Задача Фонда – «обеспечить стабильность мировой финансовой системы, и, в первую очередь, стабильность финансовых систем основных стран, которые являются акционерами этого Фонда».Но в отношении четвертого транша кредита Ярослав Жалило высказал не столь оптимистические прогнозы. Экономист считает, что осенью Фонд существенно «сбавит обороты» и будет более требовательным к кредитору. Среди них главными будут такие: бюджет-2010 с дефицитом не более 3% и антиинфляционная политика Нацбанка.Сергей Яременко заявил, что на сегодняшний день правительство и Национальный банк «не имеют никакой последовательной политики, основанной на какой-то цели, подходе, методике и, главное, совместных действиях». По мнению экономиста, именно это послужило причиной того факта, что государственный бюджет Украины на 2010 год будет составлять МВФ.«Кто заказывает музыку, тот и танцует», - напомнил Сергей Яременко старую истину. Четвертый транш кредита МВФ нужен, время ограничено, поэтому «на следующий год будет заложена такая же модель развития, как и на этот, что является катастрофическим для экономики Украины», - сказал он.Анализируя ситуацию, Сергей Яременко признал: «мы превратились из субъекта международного права в объект».Экономист напомнил, что одним из главных условий составления бюджета является «представление о том, какой будет курсовая политика». Но Национальный банк уже два года, «не выполняя конституционные требования», держит эту информацию в секрете. Более того, «такой вид самостоятельности Национального банка приводит к разъединению, к взаимной враждебности и к абсолютной некоординированности действий».Исходя из такого положения дел, Сергей Яременко уверен, что рано или поздно Украина придет к состоянию, когда «необходима будет консолидация ветвей власти – монетарной и экономической».Экономист рассказал, что подобная практика была применена в послевоенной Франции, когда Министерство экономики и Национальный банк слились в одну структуру. И в ту же минуту все противоречия снялись сами собой.Продолжая тему «слияний», Сергей Яременко рассказал, что, по его мнению, очень полезным было бы слияние и высших руководителей государства - «соединение премьера и президента в одном лице может решить экономические проблемы в Украине», - сказал он.Ярослав Жалило сравнил экономику Украины с шаром, лежащим на дне пропасти. Это состояние можно назвать «устойчивым равновесием», но разве такое «равновесие» радует? «У нас нет сил для того, чтобы этот шар толкать на этап экономического подъема», - сказал он.Для того чтобы не опуститься еще ниже (хотя, куда уж ниже?), Ярослав Жалило призывает… не выполнять Меморандум МВФ. Чтобы обеспечить подъем отечественной экономики, «по крайней мере, синхронно с ростом мировой экономики», экономист предлагает предпринять ряд шагов, противоречащих модели поведения Фонда.Первое, от чего надо отказаться, - это жесткая регуляция валютного рынка. «В нынешних условиях, когда экономика стабилизировалась и понемножку начинает проявлять тенденции роста, должен происходить опережающий рост импорта», - сказал экономист.Второй «акт неповиновения» МВФ должен состоять в изменении подходов к банковской регуляции. «На сегодня Национальный банк вынужден сосредоточиться лишь на вопросах инфляционного сбалансирования и балансирования ликвидности банков, чтобы, по крайней мере, не допустить их коллапсического сценария. Но вопросы экономического роста, вопросы преодоления монетарного дефицита, внедрения инструментов, которые бы увеличивали внутренний спрос, фактически не рассматриваются», - сказал экономист.Третье – не соглашаться с МВФ в плане формирования бюджета на 2010 год. «Здесь мы видим достаточно парадоксальную ситуацию. С одной стороны, правительство активно декларирует, что оно ведет антикризисную политику, достигает значительных успехов. С другой стороны, мы видим, что правительство полностью дистанцировалось от такой сверхмощной составляющей антикризисной политики, присутствующей практически во всех странах мира, как фискальная политика».Вмешательство Фонда в процесс формирования государственного бюджета Ярослав Жалило считает ни чем иным, как «отказом от суверенитета Украины во внутренней политике».Экономист считает, что политика правительства должна быть сосредоточена на «финансировании бюджетного дефицита и структуре бюджетных расходов». «И здесь на кризисный период допустимо говорить о росте заимствований и о повышении размеров бюджетного дефицита до определенных сбалансированных уровней, но в любом случае не ориентироваться на балансирование бюджета с целью минимизации инфляционных или других негативных тенденций», - говорит он.Кроме того, по мнению Ярослава Жалило, стоит проигнорировать табу на повышение социальных стандартов, предъявляемые МВФ. «Реформирование системы социальных расходов в Украине необходимо, в том числе, в направлении упорядочения и повышения целевого аппарата социальных льгот. Но не кризисный период является самым удачным моментом для того, чтобы осуществлять такие превращения».И все-таки: зачем он нужен Украине, этот МВФ? Не поверите – ради престижа.По крайней мере, именно к такому выводу пришли гости «Главреда». Сергея Яременко считает, что международные финансовые организации именно для того и создаются – «чтобы, сотрудничая с ними, страны вырастали в своих глазах». А поскольку Украина всегда подчеркивала свой «европейский выбор», не посотрудничать с МВФ она не могла. «Мы вступаем во все организации, чтобы быть хотя бы по формальным признакам похожими на настоящих принцев», - сказал Сергей Яременко.Ярослав Жалило добавил: «У нас есть желание во что бы то ни стало принимать участие в МВФ, ВТО и т.д. Но важно не столько то, чтобы принимать участие в игре, а то, в роли кого ты принимаешь участие. Можно принимать участие в футбольном матче в роли мяча, но я не думаю, что это мечта для любой страны».«Я думаю, с МВФ необходимо сотрудничать, - сказал он, - но это должно быть сотрудничество в формате активного участия в формировании нашей собственной экономической политики».