Кабмин хочет урезать депутатам пенсии

Кабмин хочет значительно уменьшить льготные пенсии. Об этом в интервью «Зеркало недели» заявил вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. В частности, отвечая на вопрос о том, не наложил ли Президент Украины Виктор Янукович вето на уменьшение льготных пенсий, Колесников заявил: «Льготные пенсии по предложению Януковича будут обрезаны. Почему шахтер или металлург, который простоял всю жизнь у печи, будет получать пенсию в две тысячи, а «заслуженный» депутат — 16 тысяч гривен?» По мнению вице-премьера, необходимо установить определенный максимальный размер государственной пенсии. «Должна быть морально ответственная планка. Допустим, 8 тысяч гривен. Больше этого, наверное, не должно быть пенсии. Или надо переходить к персонифицированной накопительной системе. То, что вы обязаны, платите государству. Можно даже снизить ставку при обязательной уплате в накопительный пенсионный фонд. Хотите большую пенсию — зарабатывайте больше, платите в частный или государственный пенсионный фонд по персональному принципу», — рассказал Колесников. Он заявил, что увеличение максимальной пенсии возможно только параллельно с ростом среднего показателя. «Когда в стране средняя пенсия будет не 1 тысяча гривен, а 6 тысяч, то, соответственно, и максимальная планка будет не 8 тысяч, а 20. И это будет вполне приемлемо для общества», — констатировал Колесников.