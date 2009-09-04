Все против гривни

Новый виток падения гривни стал очевиден в среду, 2 сентября. Если вторник на межбанковском валютном рынке закончился на уровне 8,48/8,53 грн$, и ничего не предвещало резких изменений, то уже в среду в 11 утра курс перемахнул уровень 8,5/8,6 грн$. В связи с чем уже к обеду в некоторых ларьках и банках курс подтянулся к 8,7. Вечер среды на безналичном рынке остановил падение украинской валюты на отметке 8,59/8,65 грн$., несколько поумерили свои аппетиты и участники наличного рынка, требуя от населения в среднем 8,69 и предлагая «темнозеленую валюту» по 8,55 гривни.

Четверг лишь продолжил тенденцию, в итоге безналичный рынок закрылся вечером на уровне 8,8 грн$., при этом пиковые котировки, по словам операторов рынка, достигали уровня 8,85 гривни. Очередные панические настроения среди населения посеял вечер четверга, «порадовав» цифрами «8,9» в ларьках.

Лишь в пятницу курс на межбанковском валютном рынке несколько успокоился: дойдя до уровня 8,895, откатил к отметке 8,85 грн$. Пиковый уровень наличного рынка – 8,95.

Для полноты картины необходимо отметить, что Национальный банк Украины (НБУ) не выходил в эти дни с интервенциями на рынок. И это лишь подстегнуло всеобщую истерию.



Что вообще происходит

С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые способствовали такому развитию ситуации. «Начало осеннего периода, увеличение деловой активности и накопившиеся негативные ожидания, заявления МВФ о возможном отказе в следующем транше, политическая ситуация в стране, необходимость проводить участниками рынка оплаты по валютным корпоративным долгам», - перечисляет причины роста курса директор казначейства ОАО «Эрсте Банк», Роман Бондарь.

В то же время, стимулом к резкому скачку курса стала низкая активность НБУ в проведении интервенций по продаже валюты. «В данный момент на рынке мало кто продает, почти все покупают, сейчас это классическая истерия. Но она имеет под собой основания. Регулятор (НБУ. – Ред.) каждый день что-то закручивает, что приводит лишь к увеличению спроса. Все буквально запасаются валютой», - отмечает начальник отдела торговли казначейскими продуктами ОАО "Международный инвестиционный банк" Юлия Прищепа.

Если есть панические настроения среди банкиров, что уже говорить об обычном населении. «Рост курса доллара в последнее время объясняется еще и очередным витком истерики среди населения», - считает начальника отдела стратегии ОТР Банк, Евгений Зиновьев.

По мнению эксперта из OTP, экономика столкнулась с самоусиливающимся процессом: рост курса доллара провоцирует спрос на доллар, в свою очередь, спрос на доллар вызывает рост курса доллара и так далее по кругу.

Потому в данных условиях действия НБУ по мобилизации гривни с рынка не приводят к успеху, потому что курс растет в основном за счет сокращения предложения валюты (объем торгов на межбанке не растет).

Смехотворными на этом фоне выглядят аукционы НБУ «для населения». Как известно, главный банк страны продал на последних аукционах $ 340 млн. коммерческим банкам, при условии дальнейшей продажи валюты населению по курсу не выше 8,16 грн./$.

С одной стороны, регулятор очень рьяно следит за использованием этих средств, поэтому, если крайне нужны доллары, в ряде банков до 10 утра их действительно можно приобрести по курсу 8,14 – 8,16 грн./$. Правда, придется вспомнить настроение очередей конца перестройки, со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, нет никакой возможности контролировать эти средства дальше, и их большая часть в течение нескольких часов возвращается в банковскую систему, но уже по рыночному курсу.



Чиновники ищут крайнего

В четверг утром, чуть ли не единственный после премьера, конечно, оставшийся в правительстве высокопоставленный чиновник, ориентирующийся в ситуации, - и.о. министра финансов Игорь Уманский заявил, что Министерство финансов Украины не видит объективных причин для снижения курса гривни по отношению к доллару. "Объективных причин или экономических факторов в такой ситуации на валютном рынке просто нет", - отрезал он.

Кроме того, господин Уманский заклеймил позором экспертов, которые связывают нынешнее падение курса гривни с закупками долларов НАК "Нафтогаз Украины". "Инсинуации на эту тему точно некорректны. НАК никогда не выходил на валютный рынок с предложением или сбором валютных средств", - сказал он.

Глава Минфина уверен, что ситуацию должен взять под контроль Национальный банк Украины, у которого для этого есть все возможности.

Руководство главного финансового регулятора - НБУ, как обычно, не считает необходимым комментировать «всякие мелочи».

Зато это активно делают политики. По мнению лидера фракции БЮТ в парламенте Ивана Кириленко, падение курса в том числе связанно с деятельностью дочерних банков иностранных кредитно-финансовых структур.

"От того, что мы продали половину банков иностранцам, Украина выиграла или проиграла? Эти иностранцы привезли валюту и раздали валютные кредиты. В Австрии валютный кредит давался под 3%, а здесь - под 13%. Раздали под потребительские кредиты. А теперь, сколько долг этих банков?" - сокрушался господин Кириленко в эфире одного из телеканалов в среду вечером.

"Почему поднялся курс доллара? Да потому что сейчас уже долги надо отдавать "матерям" (материнским компаниям. – Ред.), которые находятся за пределами. Они пришли на валютный рынок, а валюты нет, а у нас все подвязано под курс доллара, и сразу нефть подорожала, бензин подорожал", - считает депутат.

Крайних среди банков ищет и экс-спикер парламента, народный депутат Арсений Яценюк. Он считает, что помимо "бессмысленной политики Кабинета Министров и Национального банка", из-за которой с сентября прошлого года гривня рухнула с 5 грн./$1 до 9 грн./$1, на рынке еще действуют валютные спекулянты. "Они всем известны", - добавил он.

К слову, нельзя сказать, что они всем известны. Например, сами банкиры утверждают, что нет постоянной группы спекулянтов. Они зависят от времени и ситуации на рынке, и наверняка это делается не без «добра» Национального банка.



Нацбанк и паника в итоге укрепят гривню?

Позиция главного финансового контролера, коим является НБУ, в данной ситуации вообще выглядит весьма своеобразно. Его низкая активность на рынке в проведении интервенций по продаже валюты, жесткие и не всегда прозрачные действия по ограничению для финкомпаний на рынке.

«Чего можно ждать от регулятора, от которого в один и тот же день, с одной датой, приходят две телеграммы, одна подписана главой Нацбанка Стельмахом, другая - первым замом главы Шаповаловым. А когда последний раз был официальный комментарий от главы НБУ по ситуации на рынке?» - сокрушается глава казначейства одного из ведущих коммерческих банков.

Много вопросов у участников рынка вызывают и новые кадровые перестановки в НБУ. Бывший глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – Анатолий Балюк с 1-го сентября назначен исполнительным директором по вопросам валютного контроля и регулирования. «Многие игроки позитивно воспринимают саму должность Анатолия Ивановича, но это чревато дополнительными нововведениями в работе Нацбанка на валютном рынке. Кроме того, не стоит забывать, что именно при Балюке ГКЦБФР превратилась из полноценного регулятора на рынке в болото с непрозрачными правилами для своих и чужих», - досадует эксперт.

При таком положение дел и поступлении новой информации об отказе МВФ предоставлять очередной транш возможен дальнейший рост курса. «Да вполне может быть и 9, и может быть даже 10, если кому-то сильно будет выгодно, даже 12. Но нужно понимать, что это курс, созданный паникой, раздутый курс. С определенной задержкой эта самая паника качнет курс в обратную сторону и, скорее всего, будет откат к уровню, вероятно даже до 8,5 гривни за доллар», - говорит Юлия Прищепа.

Беда лишь в том, что никто из банкиров, аналитиков и чиновников не говорит, когда наступит этот пиковый момент, с которого гривня начнет свое победное укрепление. Большинство сходится лишь в трех вопросах, все с психологическим оттенком. Во-первых, гривня точно укрепится после президентской кампании. Во-вторых, психологическим потолком даже для спекулянтов является курс в 9 грн$, во всяком случае, в краткосрочном периоде.

И самое главное, в дальнейшем курс сможет оставаться стабильным лишь при условии, что Национальный банк начнет использовать все свои инструменты - от интервенций до моральной поддержки банков, экономики и населения.