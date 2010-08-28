Украинские шахтеры должны добывать более 90 млн. тонн угля в год

До конца 2015 года Украина должна выйти на более высокий уровень добычи угля: более 90 млн. тонн в год. Для реформирования отрасли предусмотрено около 8 млрд. гривен. Об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает УНИАН. В своем выступлении по случаю 75-летия Стахановского движения и Дня шахтера Янукович отметил важность угледобывающей отрасли и шахтерского труда для энергетической безопасности государства. Президент заявил, что реформы в угольной отрасли серьезно коснутся ее производственной сферы. Он подчеркнул, что государственным бюджетом на этот год предусмотрено около 8 млрд. грн. на реформирование и развитие угольной отрасли Украины. «Правительством уже разработана новая редакция государственной программы «Украинский уголь», которая предусматривает коренное обновление основных фондов промышленности и дальнейшее развитие действующих шахт», - заявил глава государства. Он констатировал, что реализация этой программы даст возможность обеспечить увеличение объемов добычи угля до конца 2015 года на уровне более 90 млн. тонн в год.