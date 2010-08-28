Малому бизнесу хотят «подарить» пять лет на развитие производства

В новом проекте Налогового кодекса будет предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль для малого бизнеса сроком на пять лет. Об этом заявил Вице-премьер-министр Борис Колесников в интервью «Зеркалу недели». «Малый бизнес пять лет будет иметь возможность вкладывать деньги в развитие своего производства, не платя налога. Конечно, нужно сделать четкий перечень того, что считается малым бизнесом», - сказал чиновник. «Это все виды ресторанного бизнеса, кафе, без разделения на дорогие и дешевые. Ноль налога на прибыль: развивайтесь и стройтесь! Востребованность общепита у нас смехотворна даже по сравнению с Москвой, не говоря уж о развитом западном мире», - отметил Б.Колесников. «Безусловно, для всех прачечных, химчисток, парикмахерских, других предприятий бытового обслуживания, такси - ноль налога на прибыль. Более крупные перевозки должны облагаться налогом наравне с муниципальными», - добавил он. Напомним, ранее Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко сообщил, что проект Налогового кодекса, который поддержит Кабинет Министров, будет значительно отличаться от того, который был вынесен на обсуждение общественности.