Россия пойдет на встречу Киеву в цене на природный газ - эксперт

Потеря рынков в Европе и продолжения экономического кризиса может заставить Россию пойти на встречу Киеву и возможно уменьшить цены на природный газ. Москва может сделать это, чтобы не потерять рынок сбыта. Об этом заявил вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко, передает Gazeta.ua. «Спрос на российский газ в Европе постепенно падает из-за экономического кризиса и из-за того, что ЕС постепенно теряет интерес в таком своеобразном поставщике как Россия. Уже скоро у России может остаться лишь несколько больших импортеров ее газа. И это будут такие страны как Россия или Беларусь. Поэтому Москве выгодно, чтобы они продолжали покупать газ. Но сейчас, по мнению эксперта нужно разрешать проблему высокой цены на газ. «Здесь есть два варианта или переводить весь груз на плечи налогоплательщиков, или уничтожить газодобывающую отрасль. Кроме того в настоящий момент эта отрасль находится в ужасном состоянии и ее сразу нужно реформировать и полностью переоснащать», - считает эксперт. Одновременно по мнению эксперта центра Розумкова по энергетическим программам Владимира Омельченко, чтобы уменьшить зависимость от российского газа нужно лишь перейти на энергосохраняющие технологии и усилить разработку собственных залежей газа. «Построение лишь одной газокомпрессорной станции в Крыму помогут уменьшить поставки российского газа. Но эти проекты требуют денег потому их в настоящий момент так трудно реализовать», - отметил В. Бутко.