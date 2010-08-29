Иран вывел некоторые свои капиталы из банков Европы

Иран вывел некоторые свои капиталы из европейских банков - в попытке противостоять международным финансовым санкциям. Глава Центробанка страны Махмуд Бахмани заявил, что такой шаг является профилактической мерой против возможных попыток европейских банков заморозить иранские авуары. Бахмани не уточнил, каковы объемы выведенных средств и куда они направлены, передает Радио «Свобода». В июне этого года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Ирана - в ответ на его отказ заморозить свою ядерную программу. Затем США и Евросоюз дополнительно ввели свои собственные санкции, касающиеся, в основном, банковской, нефтяной и транспортной сфер.