Минюст США одобрил создание крупнейшего в мире авиаперевозчика

Министерство юстиции США одобрило слияние американских авиаперевозчиков United Airlines и Continental Airlines. Антимонопольная комиссия приняла соответствующее решение, когда вышеуказанные компании заявили, что готовы передать права на осуществление взлетов и посадок в аэропорту Ньюарк Либерти авиакомпании Southwest Airlines. Расположенный недалеко от Нью-Йорка Ньюарк Либерти до сих пор являлся вторым по величине (после Хьюстона) узловым аэропортом Continental Airlines, сообщает «Lenta.ru». Сделка между United Airlines и Continental Airlines, стоимость которой оценивается в 3,2 миллиарда долларов США, будет завершена позже в 2010 году. Авиакомпании объявили о слиянии в начале мая 2010 года. Самолеты объединенного перевозчика, который получит название United Continental Holdings, будут летать под брендом United Airlines, но при этом будет использоваться логотип Continental Airlines. Объединенная компания станет крупнейшим в мире авиаперевозчиком. Предполагается, что ее услугами будут пользоваться около 144 миллионов пассажиров в год. Самолеты United Continental Holdings будут летать в 370 аэропортов, расположенных в 59 странах. В конце июля 2010 года слияние United Airlines и Continental Airlines было одобрено Европейской комиссией. Регулятор ЕС оценивал потенциальное влияние объединения перевозчиков на конкуренцию в Евросоюзе. По мнению комиссии, такое влияние будет минимальным, так как направления, по которым летают United Airlines и Continental Airlines, в большинстве случаев совпадают.