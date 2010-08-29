РФ и Украина вместе проинспектируют украинские мясомолочные предприятия

Согласно достигнутым договоренностям Россельхознадзор с 30 августа 2010 года проведет совместное инспектирование украинских предприятий по производству продукции животного происхождения, в том числе молочнотоварных, мясокомбинатов и птицефабрик. По предварительному согласованию планируется обследовать около 20 украинских предприятий в Винницкой, Черниговской, Киевской, Полтавской, Одесской, Волынской и Донецкой областях, передает ИА «Интермедиа консалтинг». Как сообщалось ранее, в мае этого года российские эксперты провели очередное инспектирование 11 украинских мясомолочных предприятий и с 22 июня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела временные ограничения на ввоз в Россию продукции шести украинских производителей. С 1 июля 2010 года российской стороной был отменено введенное в конце 2005 временное ограничение на ввоз в Россию всех видов животноводческой продукции, в том числе живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, кормовых добавок для птицы.