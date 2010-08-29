Депутаты Закарпатской ОГА призывают власть не повышать цены на газ

Депутаты Закарпатского облсовета призывают президента, правительство и Нацкомиссию регулирования электроэнергетики не повышать цены на газ для населения. Соответствующее обращение было принято 27 августа на сессии совета, сообщает «Zaxid.net». В заявлении в частности отмечается, что постановления Нацкомиссии по увеличению предельных цен на природный газ вызвали волну недовольства у жителей области, поскольку «подорожание газа больно ударит по карманам наиболее незащищенных слоев населения, которые и так значительную часть своих доходов вынуждены отдавать за коммунальные услуги». Кроме того, подорожание газа повлечет за собой подорожание продуктов питания и товаров первой необходимости, а также создаст предпосылки для резкого увеличения задолженности за жилищно-коммунальные услуги и способствовать еще большему обнищанию населения. «Для населения также неясно, почему растут тарифы, если граждане потребляют газ украинской добычи, а Россия предоставила Украине 30% скидку на закупку газа», - говорится в заявлении.