BP установила причину аварии в Мексиканском заливе

Внутреннее расследование аварии на буровой платформе Deepwater Horizon, проведенное компанией BP, показало, что инженеры неверно истолковали данные о давлении, свидетельствовавшие о неизбежности взрыва, сообщает «Bloomberg». Сделав неправильный вывод в ходе проверки стабильности нефтяной скважины, сотрудники BP попытались заменить буровой раствор морской водой. Буровой раствор тяжелее газа и нефти. Более легкая же вода не смогла предотвратить утечку природного газа. Тот проник в скважину и поднялся наверх, где и взорвался. В результате взрыва на принадлежащей Transocean буровой вышке погибли 11 человек, а из поврежденного колодца утекло свыше 4 миллионов баррелей нефти. Ожидается, что официально BP опубликует двухсотстраничный документ, содержащий результаты внутреннего расследования, в течение десяти дней. В самой компании информацию агентства не комментируют. Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел 20 апреля 2010 года, двумя днями позже платформа затонула. BP предприняла несколько безуспешных попыток герметизации поврежденной в трех местах скважины. Остановить утечку удалось только в начале августа. Убытки BP от разлива нефти превышают шесть миллиардов долларов. Компания собирается зарезервировать на покрытие претензий, связанных с аварией, 20 миллиардов долларов.