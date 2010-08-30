Путин призвал ФАС разобраться с ценами на внутренние авиаперевозки

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна обратить внимание на ситуацию с высокими ценами на внутренние авиаперевозки. В ходе поездки по Дальнему Востоку В.Путин отметил: «Здесь, я думаю, та же самая антимонопольная служба должна вести себя более активно», передают «Вести». Российский Премьер признался, что тоже задается вопросом, почему стоимость авиабилетов между Москвой и Петропавловском-Камчатским в разы выше стоимости билета между Москвой и Нью-Йорком. «Думаю, что это связано с тем, что внутри страны у наших основных перевозчиков нет конкуренции такой, какая есть на международных линиях», - подчеркнул В.Путин. По его словам, «там (на международных перевозках, - ред.) они находят возможным, вынуждены двигаться по ценам и тарифам». «Здесь же они находят кучу обоснований, почему это сделать невозможно», - сказал В.Путин, призвав ФАС обратить на это внимание. При этом Премьер напомнил, что для так называемых незащищенных слоев населения - пенсионеров, молодых людей - государство субсидирует перевозки для Дальнего Востока, для ряда других регионов, в том числе Норильска. «Этим способом поддержки воспользовались уже тысячи людей. Но надо думать над тем, чтобы в целом цены и тарифы снизить», - подчеркнул глава правительства РФ.