На этой неделе бензин А-95 и дизтопливо немного подорожают - эксперты

Средняя розничная цена бензина марки А-95 в период с 30 августа по 5 сентября увеличится на 0,1% (на 1 коп/литр) и составит 7,62 грн/литр. Такой прогноз сделали в научно-техническом центре (НТЦ) «Психея» (Киев), сообщает Интерфакс-Украина. Как полагают эксперты, розничная средняя цена на дизельное топливо также возрастет на 0,1% (на 1 коп/литр) - до 6,88 грн/литр. «В ближайшие дни стабильность не будет нарушена, хотя медленный дрейф топливного рынка в сторону роста розничных цен возобновится», - отмечают в «Психее». При этом специалисты центра прогнозируют дальнейшее удешевление нефти на мировых рынках. Впрочем, отмечают они, колебания, связанные со спекулятивными покупками, не позволят импортируемым в Украину нефтепродуктам существенно подешеветь. К факторам, играющим на повышение цены нефтепродуктов, эксперты НТЦ относят: высокие официальные цены украинских НПЗ, пересчет которых в розницу дает значения от 4-6% (по высокооктановому бензину) до 12% (по дизельному топливу) выше выставленных на заправках, значительный сезонный спрос на дизельное топливо в связи с уборочной кампанией, стремление трейдеров компенсировать меньшие объемы продаж в некурортных регионах. Кроме того, играет на повышение цены сокращение по сравнению с прошлым годом переработки сырья, существенное удорожание метана и пропан-бутана (на 6-8% за последний месяц), способное увеличить спрос на нефтепродукты со стороны владельцев двухтопливных автомобилей. В то же время специалисты отмечают ряд факторов, стабилизирующих стоимость нефтепродуктов. Среди них: установившийся баланс между внутренним спросом и предложением, значительные объемы импорта в июле-августе (около 400 тыс. тонн бензина и 420 тыс. тонн дизельного топлива), высокую конкуренцию между розничными операторами из-за сохранения на АЗС группы «Приват» цен на топливо на 2,5-4,5% ниже, чем в других сетях. Согласно выводам экспертов, противодействует росту цен и использование отдельными трейдерами схем ввоза нефтепродуктов без уплаты НДС и акцизного сбора.