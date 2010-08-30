ГП «Антонов» возьмет полумиллиардный кредит на развитие производства

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) намерено в 2010 году привлечь заем у зарубежных финансовых институтов в размере $0,5 млрд для развития производства. Об этом сообщил глава государственного авиастроительного концерна (ГАК) «Антонов», президент и генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, передает Интерфакс-Украина. «Чтобы расширить производство, необходимо как минимум полмиллиарда долларов. Мы понимаем, что из бюджета нам никто таких денег не даст, да это и правильно: должны работать в рыночных условиях, а потому планируем взять кредит», - сказал он интервью изданию «Урядовий кур’єр». По словам Кивы, «есть несколько банков, готовых предоставить нам кредит... Единственное, что могу сказать - это иностранные финансовые организации… Надеемся привлечь кредиты под 7-8% годовых на 3-4 года». Как сообщил глава «Антонова», привлечение займа позволит ГП в течение трех лет обеспечить строительство около 25 самолетов. Речь идет о новых региональных самолетах Ан-148 и Ан-158, а также легком транспортном Ан-32. По его данным, в 2010 году на серийном заводе ГП «Антонов» планируется построить шесть самолетов: четыре машины Ан-148 и две Ан-32. В планах на 2011 год – строительство восьми машин Ан-148 и трех-четырех Ан-32.