Российские исследователи нашли золото в Байкале

На дне озера Байкал научная экспедиция нашла блестящие слитки, похожие на золотые. Предметы нашли на глубине около 400 метров в полутора километрах от берега, сообщает Интерфакс. Участники научной экспедиции «Миры» на Байкале» работали в районе Кругобайкальской железной дороге. С аппарата «Мир-2» поступил сигнал о находке на глубине около 400 метров в районе мыса Толстый. Экипаж ведет исследование и видеофиксацию прямоугольных объектов с блеском металла поверхности, похожего на золотой. Предприняты попытки забора образцов артефактов в специальные накопители с помощью закрепленного на фасаде ГОА «Мир» манипулятора. По словам Вице-президента Фонда содействия сохранению озера Байкал Михаила Борзина, все полученные в результате сегодняшних погружений данные будут обнародованы на Байкальском экономическом форуме с 6 по 9 сентября этого года.