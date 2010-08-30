Меркель одобрила продление работы немецких АЭС

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает продление работы АЭС на 10-15 лет. Позиция канцлера вызвала неодобрение оппозиции и защитников окружающей среды, сообщает «Немецкая волна». Немецкие социал-демократы уже обвинили Меркель в лоббировании интересов ядерной промышленности. «Утверждения канцлера ясно дают понять: речь идет не о направленной в будущее энергетической концепции, а о политике лоббирования атомных концернов. Все заключения экспертов оказались напрасными», - заявил глава партии Зигмар Габриэль. По мнению политика, Меркель отступилась от идеи безопасности населения страны. Эксперт Greenpeace по вопросам энергетики Андре Бёлинг назвал выводы экспертизы, на которые опиралась Ангела Меркель, «недобросовестными». По его словам, Меркель, не возражая против увеличения сроков эксплуатации АЭС, противопоставляет воле жителей страны стремление четырех предприятий к наживе и тем самым превращается в канцлера, защищающего интересы концернов. Напомним, министр окружающей среды Германии на днях заявил об ужесточении мер безопасности на АЭС. Дополнительное укрепление реакторов делает станции нерентабельными, если срок их службы не продлят хотя бы до 2040 года.