Теплоснабжение для населения подорожает до 30%

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства подготовило и практически согласовало проект закона относительно предоставления субсидий гражданам даже при отсутствии договора на реструктуризацию задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил сегодня на внеочередной сессии Верховной Рады первый заместитель министра по вопросам ЖКХ Григорий Семчук, информирует УНИАН. Семчук отметил, что это даст возможность гражданам получить субсидии независимо от наличия задолженности за ЖКУ за прошлые годы. Замминистра также сообщил, что по подсчетам министерства ожидается рост тарифов на услуги теплоснабжения для населения в среднем по Украине на 29,7%. По его словам, в тарифах учитывается только рост цены на газ. В результате предприятия теплоэнергетики будет иметь возмещение за свои услуги лишь на уровне 79%. По предварительным подсчетам, стоимость содержания квартиры вырастет в среднем: однокомнатной площадью 33,31 кв. м, где проживает один человек - на 18%, двухкомнатной, площадью 47,68 кв. м, где проживают три человека, – 21%, и трехкомнатной, площадью 62 кв. м, где проживают четыре человека, - на 18%.