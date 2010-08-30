Донецкая область «выбила» у ООН «макси-кредит» на «мини-проекты»

Организация Объединенных Наций готова выделить Донецкой области 17-20 миллионов евро на реализацию проектов, которые касаются системы ЖКХ, социальной защиты населения и образования на протяжении всей жизни. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк, сообщает «ОстроВ». «ООН предлагает такую схему: они дают деньги, где-то 17-20 миллионов евро. Мы так договорились», - отметил он. По словам главы Донецкой области, громады сами предлагают мини-проекты, направленные на улучшение их социальных условий, вкладывая в них свои средства наряду с помощью бюджета и ООН. «Обязательные условия, что определенный процент денег люди должны внести сами. Люди вносят эти свои деньги, дает еще деньги бюджет и дает донор. И мы в этом году на 7,5 миллионов гривен реализовали в шести районах области проекты - по подводу воды, по разным направлениям», - отметил Близнюк. Всего на данный момент по этой схеме в Донецкой области реализован 51 проект. Во вторник, 31 августа, председатель Донецкой облгосадминистрации проведет встречу с постоянным координатором Программы развития ООН в Украине Оливье Адамом.