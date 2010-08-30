Минфин выпустил третий транш НДС-облигаций на 8,3 млрд грн

Сегодня Министерство финансов осуществило третий выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров №368. Выпуск облигаций был осуществлен в соответствии с реестром инвентаризации плательщиков налога, предоставленном Государственной налоговой администрацией и утвержденном Министерством финансов. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минфина. В реестр вошли 117 плательщиков НДС. Сумма возмещения НДС облигациями составляет 8,304 873 млрд гривен. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. гривен. Дата полного погашения облигаций - 24 августа 2015 года.