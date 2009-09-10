Горючее на украинских АЗС дорожает с каждым днем. С начала года бензин увеличился в цене на 51%, а дизтопливо – на 12,4%.

Оптимисты ждут, когда процесс подорожания прекратится, пессимисты – ставят машины в гаражи или готовятся платить за литр популярного 95-го 10 гривен. Несмотря на критическую ситуацию все же есть намеки на оптимистические прогнозы – к концу уже этой недели цены на горючее могут стабилизироваться.

Факторы удорожания

Известно, что уровень цен на нефтепродукты на внешних рынках и курс доллара – это те факторы, которые прямым образом влияют на цену горючего в Украине. С одной стороны, в начале сентября котировки основных мировых марок горючего и нефти показали существенное снижение. Так, например, бензин А-95 марки Brent подешевел примерно на 9%, что дает основания ожидать соответствующую реакцию внутреннего рынка уже во второй половине месяца. Конечно, при условии, что цены стабилизируются на нынешнем уровне. С другой стороны, девальвация курса гривни повлияла на подорожание нефтепродуктов. По экспертным оценкам, если доллар дорожает на 15-20 копеек, то цена бензина поднимается минимум на 5-7 копеек за литр.

«За прошедшие две недели мы все стали свидетелями ежедневного обесценивания гривни – каждый день она теряла 5-10 копеек по отношению к доллару, – говорит Олег Левченко, исполнительный директор столичной сети АЗС «КЛО». – Все это происходит на фоне относительно стабильной ситуации с ценами на нефть и светлые нефтепродукты на мировых биржах. Тем не менее, колебания на европейских рынках были незначительными, а в Украине наблюдался ежедневный рост цен на горючее. Это объясняется тем, что в структуре поставок нефтепродуктов на АЗС значительную долю занимают импортные нефтепродукты. Но даже отпускные цены на отечественных нефтеперерабатывающих заводах выстраиваются в зависимости от курса национальной валюты по отношению к доллару потому, что основное сырье – сырая нефть – также поставляется из-за рубежа. Вот пример зависимости цены бензина от курса. На 28 августа курс покупки доллара США на межбанковской валютной бирже составлял 8,53 гривни, а на 4 сентября – уже 8,89 гривни. За неделю гривня подешевела на 36 копеек. Прирост в 36 копеек на курсе доллара за семь дней влечет за собой повышение цены на бензин. Один литр автоматически дорожает на 17-18 копеек».

К тому же, трейдеры стараются минимизировать риски «следующего дня», добавив к розничной цене за литр еще 10-15 копеек. Вот и получается, что цены на АЗС растут.

Можно задуматься, почему цены на бензин в Украине не снижаются резко, когда падает цена на нефть, а лишь стремительно растут, когда нефть дорожает? «Цены все равно снижаются, – говорит Александр Жолудь, экономист международного Центра перспективных исследований. – Если мы посмотрим цены на бензин летом прошлого года, даже с учетом того обменного курса, а потом обратим внимание на цены, зафиксированные в декабре прошлого года, то увидим, что цена на бензин снизилась. И это не смотря на то, что гривня к этому моменту ослабла почти на 50%. На самом деле, снижение происходит. Другой вопрос, что это снижение у нас происходило на фоне ослабления гривни».

Но не надо исключать, что сегодня мы, возможно, видим классический пример спекуляции, ведь цены на бензин растут быстрее, нежели курс гривни по отношению к доллару и евро.

Спрос падает

Обесценивание гривни привело к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке. По сравнению с показателями 2008 года в июле и августе поставки импортного бензина сократились почти вдвое. Это объясняется нежеланием импортеров рисковать в условиях полной непредсказуемости курса доллара.

По оценкам компании «ТНК-ВР Коммерс», в сравнении с прошлым годом спрос на горючее упал на 15-20%. При этом более всего сократилось потребление в промышленном секторе и коммерческие перевозки (В2В).

Отразилось резкое подорожание бензина и на простых автолюбителях. Разумеется, не каждый семейный бюджет выдержит такие бензиновые нагрузки. Стоит ожидать, что в результате подобной ценовой политики немалый процент автолюбителей пересядет на общественный транспорт. Уже сегодня украинцы существенно сокращают количество поездок, а кто-то и вовсе от них отказывается.

«Компании оптимизируют логистику перевозок, автомобилисты ездят реже. Сценариев поведения перевозчиков и автолюбителей на сегодняшний день множество, но для нас все они сводятся к одному: чем дороже горючее – тем меньше реализация», – говорят представители сети столичных АЗС.

Ослабление спроса, по мнению Жолудя, скорее приведет не к снижению цен, а к сокращению производства и импорта нефтепродуктов. «Уменьшение спроса не оказывает значительное влияние на цену», – говорит эксперт.

Удешевления не ожидается

Но у потребителей здоровый интерес – когда цены на бензин перестанут расти? Эксперты сходятся во мнении: цена горючего может зафиксироваться только в том случае, если национальная валюта сможет стабилизироваться по отношению к доллару. «Если же усилиями Национального банка удастся укрепить позиции гривни, и она отыграет у доллара утраченные позиции, то и цена на горючее на АЗС даже будет снижаться», – объясняет Олег Левченко.

В сложившейся ситуации, возрастает ставка на украинскую переработку. И сети, у которых есть прямой доступ к отечественной переработке, на сегодняшний день находятся в гораздо более выгодном положении. И так как украинская нефть на аукционе в августе была продана по цене, которая в несколько раз ниже рыночной, то тарифы на горючее, могут самым непосредственным образом способствовать общей стабилизации цен.

«Об относительной стабильности можно было бы говорить лишь в том случае, если бы украинские нефтеперерабатывающие заводы доминировали на местном рынке, – в свою очередь уверен Дмитрий Зверев, пресс-секретарь ООО «ТНК-ВР Коммерс». – Государство когда-то должно обратить на них внимание. Последние же несколько лет отечественные заводы только сокращают объемы переработки, поэтому отрасль и находится в кризисе. Страна полностью зависит от импорта горючего, а это несет в себе колоссальные риски. В определенный момент нефтепродукты просто могут не привезти в Украину».

Если верить данным Госкомстата, украинские нефтеперерабатывающие предприятия произвели 1 млн. 847,2 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 7,5% ниже показателя за аналогичный период 2008 года.

Аналитик консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO) Александр Сиренко напротив утверждает, что динамика последних месяцев позитивна – украинские производители наращивают переработку. «В частности, в августе наблюдался рост примерно на 10% в сравнении с июлем, а в сентябре еще на 10-15% в сравнении с августом. Меньше будет завозиться нефти, больше будет местного продукта. При таком развитии ситуации должно быть небольшое послабление цен. Есть надежда, что, как минимум, до конца этой недели цены перестанут расти. Перешагнуть барьер 8 грн. за литр 95-го будет психологически очень сложно – это грозит владельцам АЗС явным оттоком. Покупатели уйдут на те АЗС, где 95-й бензин продают по 7,50- 7,60 грн/литр», – говорит эксперт.

Правда, существует и другая точка зрения. Заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев прогнозирует, что в ближайшее время бензин и дальше будет дорожать на 5-10 копеек в неделю, дойдя до 8,20-8,30 гривен за литр.

Государственный интерес

Еще в конце июня Министерство топлива и энергетики Украины позволило повысить цены на бензин на 25 копеек, установив коридор в границах 6,78–6,98 гривен за литр. Торговцы, в своем большинстве, выставили максимально допустимый тариф. Тогда и.о. главы антимонопольного комитета Александр Мельниченко заявил, что на рост цен повлияли ценовые коридоры, предложенные правительством. Кабмин, в ответ, обвинил нефтетрейдеров в сговоре, говоря, что цены на их заправочных станциях неоправданно высоки. А трейдеры оправдывались резким скачком цен на нефть на международных биржах, добавляя к этому сезонное увеличение спроса на горючее.

Тогда Юрий Бойко, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, утверждал, что правительство просто идет на поводу у нефтетрейдеров, входящих в экспертно-аналитическую группу при Минтопэнерго. Народный депутат предполагает, что Минтопэнерго превратилось в инструмент легализации интересов нефтяных компаний: «Захотели трейдеры выбросить из расчетной формулы цены украинских заводов, которые значительно ниже стоимости привозных нефтепродуктов, – пожалуйста. Уже с 1 мая правительство меняет формулу, что приводит к росту цен на 3-5%».

С того времени никто так и не определился, кто виноват в подорожании. Пришла осень, которая принесла свежие новости с АЗС – за литр 95-го приходится платить почти 8 гривен.

«На самом деле, непонятна сейчас позиция профильного министерства, – говорит Александр Сиренко. – Неизвестно, чем занимается экспертно-аналитическая группа. Кроме заявлений ничего не следует. Хотелось бы видеть реальную работу, потому что ситуация в действительности – критическая».

Министр топлива и энергетики Юрий Продан называет нынешнее подорожание нефтепродуктов «спекулятивным» и говорит, что сегодня не существует прямого государственного регулирования цены на нефтепродукты. «Но Минэкономики уже готовит изменения, которые позволят должным образом влиять на ситуацию», – уверяет министр. Впрочем, о стабилизации цен на бензин из министерских кабинетов мы слышим уже полгода.

Еще один игрок в этой истории – Антимонопольный комитет. Уже сегодня действует его рабочая группа, миссия которой высчитать экономическую обоснованность тарифов. Результаты проверок обещают огласить в конце сентября. Правда, нефтетрейдеры относятся к этому более чем спокойно, считая, что объективных предпосылок для подорожания предостаточно. Но если правительство не вмешается в бензиновый вопрос, в скором времени следует ожидать тотального подорожания – от проезда в общественном транспорте до конфет на прилавках магазинов.